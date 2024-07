Concert Music Festival se prepara para recibir a una de las estrellas del soul y la música Blue

Sir Tom Jones, uno de los artistas más reconocidos y aclamados del mundo, se une al cartel de esta VI Edición de Concert Music Festival. Este domingo, el legendario cantante galés ofrecerá un espectáculo único, lleno de su inagotable talento y carisma, en un evento que ya se perfila como una de las citas ineludibles del verano.

Con una discografía repleta de éxitos que han resistido el paso del tiempo, Tom Jones ha sabido reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de las décadas. Canciones como Sex Bomb, Delilah, It’s Not Unusual y Green, Green Grass of Home son solo una muestra de su amplio repertorio que ha conquistado a varias generaciones. Su más reciente álbum, Surrounded By Time, lanzado en 2021, no sólo ha sido aclamado por la crítica, sino que también lo convirtió en el hombre de mayor edad en alcanzar el puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con un álbum de material nuevo.

Su actuación en Concert Music Festival será parte de su gira mundial, que lo llevará a escenarios en Singapur, Tailandia, Australia, México, Alemania y, por supuesto, España. Esta gira celebra su nuevo álbum, así como su continua relevancia y su capacidad para atraer a audiencias de todo el mundo.

El 28 de julio, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único en el que el artista compartirá su discografía atemporal. Con su inagotable energía y su voz inconfundible, Tom Jones promete una noche llena de emociones y recuerdos, en la que cada canción será un viaje a través de su ilustre carrera. El 28 de julio, Chiclana de la Frontera será testigo de una noche mágica, una celebración de la música y el talento de uno de los artistas más queridos y respetados de todos los tiempos.