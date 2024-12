Concentración en Chiclana en protesta por “los problemas que se han generado y persisten, debido a los retrasos de la Ley de Dependencia”

El exterior de la sede de los Servicios Sociales de Chiclana, en la calle Terral, fue escenario hoy de una concentración, con motivo “de los problemas que se han generado y persisten debido a los retrasos con la Ley de Dependencia” en Andalucía.

El alcalde de la ciudad, José María Román, asistió a este acto, que fue convocado por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y en el que también estuvieron presentes el delegado del área, Francis Salado, así como las trabajadoras sociales y el personal de la Delegación.

Además, de leerse un manifiesto sobre este asunto por parte de Jacinta Outón, se guardó un minuto de silencio, con el objetivo de conmemorar la mayoría de edad de esta norma, así como para protestar y, a la vez, “para rendir homenaje a todas aquellas personas que han fallecido en el intento de ser atendidas en este sistema colapsado en Andalucía”, informó el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

En concreto, el documento apunta que “dieciocho años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, vemos un sistema en Andalucía que ha ido a menos. Hemos pasado a ser una de las comunidades autónomas en España que más tarde en resolver. Son muchas las personas que se han quedado en el camino, pendientes de recibir alguna prestación, sin poder acceder a percibir un derecho reconocido por la Ley”.

Asimismo, denuncia que “cada día muere una media de doce personas sin ser atendidas, en espera de ser valoradas o en listas de espera interminables”.

En este sentido, recoge que, según datos del Imserso, sólo en 2023 fallecieron 8.771 personas en esta situación y en 2024, hasta el 30 de septiembre, lo hicieron 3.774. “A todo esto, se suma la aprobación del Decreto Ley 3/2024 de 6 de febrero, en el que se adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa, que no solo no ha logrado su objetivo, sino que, después de diez meses de aplicación, ha venido a paralizar miles de expedientes que, anterior a la aprobación de este decreto, ya venían sufriendo retrasos de tramitación. Con un tiempo de espera, a fecha de hoy, de 609 días de media”, señala.

Esta situación está colapsando “los centros de servicios sociales comunitarios a los que, como primer nivel de atención y cercanía, acude a la ciudadanía para interesarse por sus expedientes, información que no puede darse al no tener estos acceso a una nueva aplicación informática, viéndose desbordados al tener que paliar las consecuencias de un sistema de atención a la dependencia que no funciona, atendiendo situaciones de urgencia social que se podrían haber evitado”, destaca el manifiesto.

Ante este panorama, los convocantes exigen “la recuperación de la intervención social y la defensa del profesional de referencia del trabajo social como expertos en el procedimiento, con la recuperación de la intervención social, siendo necesario para ello primero un estudio previo de cada caso”. En este sentido, añaden que “cada situación personal es única, pasando por un diagnóstico e informe social con la prescripción técnica del trabajador social de referencia y no un informe técnico de visita como se está haciendo ahora, respetando de esta forma los derechos de las personas a formar parte del procedimiento”.

El mencionado documento termina diciendo que, “desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, se quiere manifestar el rechazo al cambio de modelo de gestión por parte de la Junta de Andalucía en relación al sistema de atención a la dependencia y, en segundo lugar, se quiere conmemorar la mayoría de edad de esta ley con un minuto de silencio como protesta y, a su vez, homenaje a todas aquellas personas que han fallecido en el intento de ser atendidas en este sistema colapsado de dependencia en Andalucía”.