El comité de seguimiento de la Covid enfrenta a gobierno municipal y oposición

El Partido Popular de Chiclana ha solicitado al alcalde, José María Román, que vuelva a convocar la comisión del seguimiento de la Covid-19, ya que, según apunta la portavoz popular, Ascensión Hita, “entendemos que es necesario actuar de manera preventiva, por lo que consideramos importante que nos sentemos con todos los sectores implicados para trabajar en la prevención de posibles rebrotes”.

De esta forma, el PP propondrá esta cuestión en la junta de portavoces prevista para este próximo lunes, “pues creemos que es esencial que haya un contacto fluido y se disponga y ofrezca la información necesaria para velar por la seguridad y la salud de los chiclaneros”, argumentan, al tiempo que inciden en que "no hay que bajar la guardia y hay que seguir en alerta y trabajando para adelantarse a posibles situaciones y evitarlas en la medida de lo posible”.

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier, ha salido al paso de estas declaraciones de la portavoz del PP, manifestando a este respecto que “cuatro meses después se interesa por la pandemia de la COVID-19 en Chiclana y solicita una nueva reunión del Comité de Seguimiento”. “Es curioso que, después de no aportar prácticamente nada en estos cuatro meses y medio que llevamos desde que se decretara el Estado de Alarma y la nueva normalidad, ahora llegue Ascensión Hita para reclamar un nuevo encuentro de dicho comité”, expresa Cándida Verdier.

La portavoz del gobierno local lamenta que la Junta no autorice a los profesionales del SAS a asistir a estas reuniones

“Lo que debe hacer la portavoz del PP es informarse bien de por qué sus compañeros de la Junta de Andalucía no autorizan a los profesionales del SAS a que asistieran a estas reuniones, cuando son precisamente los que mayor información tienen al respecto, y por qué no traslada apenas información de la pandemia en Chiclana a este Ayuntamiento”, expresa Cándida Verdier, quien aclara que, “en los encuentros que hemos celebrado en estos meses, hemos llevado a cabo las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias han trasladado”. “Sin embargo, el SAS, encargado de informar al Ayuntamiento de la evolución de la pandemia, no ha acudido a dichas reuniones por órdenes partidistas ni ha informado de absolutamente nada”, recalca.

En este sentido, la portavoz del gobierno indica que “no tiene sentido abordar un tema como los rastreadores y sus funciones en la ciudad, cuando el SAS no nos informa sobre qué medidas debemos tomar”. “Por tanto, antes de convocar una nueva reunión del Comité de Seguimiento de la COVID-19, Hita debería preocuparse de que representantes del SAS puedan acudir, porque de lo contrario no sabemos qué tenemos que hacer al respecto. Para ello, podría cerrarlo con sus compañeros de la Junta”, incide Verdier, quien aclara que “los únicos datos que conocemos en el Ayuntamiento son los que conoce el resto de la ciudadanía. Pero como institución, no tenemos información alguna por parte de la Junta de Andalucía”.

“Una vez más, vuelve a salir a la palestra el cinismo político de esta señora, que cae una y otra vez en esta actitud arrogante y de falta de consenso, tal y como ha sucedido recientemente con el Plan General, cuando ha pedido públicamente consenso de todos los grupos políticos y en las reuniones se muestra contraria a ningún acuerdo”, ha comparado la portavoz del gobierno, quien ha añadido que, “mientras el resto de partidos políticos con representación municipal acuerdan con el tejido económico cómo actuar en la redacción de un nuevo PGOU, el PP se opone y no está por la labor de colaborar. Es decir, el resto ha demostrado su lealtad institucional y el PP no”.