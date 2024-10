El chiclanero Juan José Cabillas se alza con el trofeo del XI Festival Internacional de Jazz Johnny Răduccanu

El saxofonista chiclanero Juan José Cabillas Zaldívar se ha proclamó vencedor del Trofeo del XI Festival Internacional de Jazz Johnny Răduccanu, que se celebró del 18 al 20 de octubre en la ciudad rumana de Brăila.

Tras pasar por el IES Ciudad de Hércules, Juan Jose Cabillas Zaldívar se ha educado musicalmente, entre otros, en el Centro Superior de Música del País Vasco y en el Jazzcampus de la Musik Akademie de Basilea, ciudad suiza donde reside actualmente.

El joven, que se impuso a participantes de diversos países europeos, calificó en sus redes sociales de experiencia increíble su paso por este concurso, “una verdadera celebración del jazz, llena de momentos mágicos y música extraordinaria”.

Para añadir que “fue un gran honor interpretar mis propias composiciones y ganar el primer premio, en un evento que rinde homenaje al legendario Johnny Răducanu, un icono del jazz rumano”.

Asimismo, el chiclanero subrayó que “la energía de los músicos, la atmósfera del festival y la calidez de la audiencia hicieron que cada momento fuera inolvidable. Me sorprendió constantemente la calidad notable de los participantes y la pasión que irradiaba de cada actuación”. No obstante, agregó: “No fue sólo la excelencia musical lo que destacó. Fue la conexión personal con mis compañeros. Durante dos días, me encontré rodeado de gente a la que ahora puedo llamar amigos de verdad, compartiendo no sólo música, sino también momentos sinceros y conversaciones inspiradoras”.

Por último, quiso dar las gracias a los organizadores de este evento, “por mantener vivo el espíritu del jazz y por crear un espacio tan especial donde poder compartir nuestra música”.

Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana felicitó a Juan José Cabillas por este logro: “Un importante reconocimiento, que no solo resalta su extraordinaria habilidad musical, sino también su capacidad para representar a nuestra ciudad a nivel internacional. Gracias, Juan José, por llevar el nombre de Chiclana a lo más alto del mundo del jazz”.