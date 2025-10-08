Chiclana: VOX exige a Ayuntamiento y Junta un nuevo convenio para el ciclo integral del agua en Pago del Humo y El Marquesado

El Grupo Municipal VOX ha insistido hoy sobre la necesidad de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía suscriban un nuevo convenio para la mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral del agua y la financiación de sus infraestructuras en el entorno de El Marquesado y el Pago del Humo. La formación recuerda que ya existía un convenio de 2005, presupuestado en 47 millones de euros, con un plazo de vigencia de 25 años y cuyos compromisos llegaron a ejecutarse en un tercio en el marco de la Rana Verde.

El portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, recuerda que dicho convenio “se ha quedado obsoleto y es imposible de aplicar, debido a que, según su cláusula primera apartado segundo, vincula su desarrollo a las previsiones de un Plan General de Ordenación Urbana que, al igual que los que le sucedieron, fue anulado y no se ajusta a la realidad”.

VOX también aclara que “el futuro POU tampoco servirá para aplicar un convenio de esta naturaleza, ya que se trata de una herramienta urbanística para ordenar suelo urbano”. E indica que la propia Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) -en su artículo 63,2 C- “contempla que la herramienta necesaria para el ordenamiento y la previsión de servicios y sistemas en este tipo de suelos (rústico) es un Plan General de Ordenación Urbana (PGOM), del que Chiclana también carece”.

De esa forma, entiende que “primero se debería aprobar un PGOM y luego alcanzar un nuevo convenio con la Junta. Dejar pasar este es renunciar a una oportunidad inmejorable para que los vecinos de esta zona cuenten con unos servicios de suministro de agua y de saneamiento y alcantarillado dignos y a la altura de lo que se merecen”.