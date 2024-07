Chiclana vive con ilusión su primera Feria del Libro

Con la conferencia del escritor Jesús Maeso de la Torre y la proyección de la película ‘El desayuno’, de Manuel Martínez Iborra se inauguraba este miércoles la I Feria del Libro de Chiclana, un evento muy bien recibido por la ciudadanía, con una completa programación, organizada alrededor de la figura y la obra del escritor chiclanero Quiñones.

Tras este brillante inicio, este jueves los stands de las librerías participantes volvían a abrir en la Plaza de las Bodegas con sus estanterías repletas de clásicos, best sellers, las últimas novedades editoriales y un buen número de publicaciones dirigidas a los más pequeños, que pronto hicieron su aparición para disfrutar de lo lindo con el espectáculo que ofreció Tricultura Eventos.

Fue una mañana muy animada, donde se pudo ver tanto a un público ávido de buena lectura como otro que, de paso al mercado, se paraba en los expositores buscando algún libro interesante. Escritores, como Inma Salado y Julián Cano, cambiaban impresiones y charlaban con quienes se acercaban a la librería donde estaban firmando ejemplares de sus obras.

Mientras, los promotores de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Chiclana y el sector librero del municipio, se mostraban expectantes e ilusionados. Y, precisamente, de ilusión habló el alcalde de Chiclana, José María Román, tras el paseo que realizó a la feria, sentado cómodamente, junto a las delegadas Ana González y Manuela Pérez, en uno de los originales bancos en forma de libros que había instalado la Delegación de Medio Ambiente.

José María Román, en uno de los stands.

Allí, el regidor municipal destacó el papel de este evento, que busca “estimular la lectura” y la importancia de esta para “que las personas encuentren su camino”. Hizo dos adquisiciones: ‘Eso no estaba en mi libro de Japón’, de Beatriz Lizana López, y ‘Momentos estelares de la Humanidad’, de Stefan Zweig.

Por otro lado, la responsable municipal de Cultura, Susana Rivas, declaraba que esta primera edición, organizada por la Delegación que dirige y la de Fomento, había sido posible gracias “al impulso de los libreros que demandaban una feria del libro, aunque ya teníamos entre nuestros planes abordarla”. ¿El objetivo? “Ayudar al sector, motivar al comercio y, por supuesto, potenciar la lectura”.

Asimismo, reconocía que “nace muy modesta, pero con mucha ilusión y convencida de que poco a poco se irá consolidándose”.

Con similar actitud se mostraba la propietaria de la librería Bibliopola, Ana Mota, quien confesaba estar “muy emocionada”. Y no es para menos. Ella es una de las que más insistentemente ha demandado que el municipio tuviera esta Feria el Libro. “Las recorro todas y no entendía que Chiclana, una ciudad que no para de crecer, no contara con una”, relata. Por tanto, “hay que aprovechar el momento. Estoy convencida de que va a salir bien y noto que la gente tiene muchas ganas”, afirmaba para subrayar nuevamente que “soy muy optimista y espero que con el tiempo se convierta en todo un referente”.

ONCE

Llamó mucho la atención el expositor de la ONCE, instalado para “acercar el braille a la ciudadanía”, explicaba Violeta Sauca, directora de la agencia de Chiclana de esta organización. Y así fue. Muchos fueron los que se acercaron hasta el stand, entre ellos el alcalde, para irse a su casa con su nombre escrito en este código. También cuenta con láminas en 3D de réplicas de monumentos famosos, para que la ciudadanía sepa cómo los conocen las personas con problemas visuales, cuentos infantiles con distintas texturas, etcétera.

Público asistente a esta feria. / Marcelino Canto

Además, Violeta Sauca destacaba una sección del stand dedicada a libros escritos por afiliados a la ONCE. “Queremos que se sepa que también somos creadores de cultura y de arte”, afirmaba contundentemente, para posteriormente incidir en su agradecimiento al Ayuntamiento “por hacer de Chiclana una ciudad inclusiva y accesible para todo el mundo”.

Y, como se apuntaba anteriormente, no faltó a esta feria la Delegación de Medio Ambiente, que se ha querido sumar con los bancos-libro, que conforman un proyecto en el que literatura y naturaleza se dan la mano. En este caso, estas instalaciones están dedicadas a ‘Oda al cante’, de Fernando Quiñones, y ‘Amantes en la orilla’, de Pilar Paz Pasamar, escritora coetánea del autor chiclanero.

Tras esta jornada, queda por delante viernes y sábado, donde no solo se podrán adquirir todo tipo de libros con un 10 por ciento de descuento, sino también asistir a firmas o participar en su amplio y variado programa de actividades.