Chiclana ha tenido “una Navidad de sobresaliente”

“Una Navidad de sobresaliente”. Así de contundente se mostraron los representantes del Ayuntamiento de Chiclana, Asociación de Reyes Magos, Asociación de Empresas, Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Asociación de Comerciantes de la calle Ancha y Asociación Chiclanera de Hostelería, que hoy hicieron balance de las fiestas navideñas en el municipio.

“Hemos tenido un 2024 muy bueno y había que rematarlo con buen sabor de boca, lo cual creemos que lo hemos conseguido”, declaró la primera teniente de alcalde, Ana González, quien agregó que “desde la Delegación de Fiestas se había diseñado un alumbrado y un programa de actividades maravillosos y la gente ha respondido con un éxito de participación”.

Asimismo, quiso destacar que “todas las decisiones que se han tomado, incluido el cambio de día de la Cabalgata de Reyes, han sido prudentes y consensuadas, logrando, además, que esa ‘Navidad con Alma’ que hemos preparado, se desarrollen sin incidencias”.

Por otra parte, Ana González indicó que “a veces nos critican que incrementemos las partidas presupuestarias para Fiestas y, precisamente, se ha demostrado que esta decisión ha sido muy positiva para que la hostelería, el comercio y las empresas funcionen, no solo en el centro de la ciudad, sino en todo el municipio”.

Por último, en su intervención, agradeció “la labor de las asociaciones de Reyes Magos y Cincodeluno, para qu y culminó diciendo que “debemos darnos la enhorabuena porque ha sido una Navidad muy positiva”.

Una de las actividades del programa navideño.

Por su parte, Fede Díaz subrayó que “esta Navidad de sobresaliente es una realidad, no solo porque las actividades se han desarrollado tal y como teníamos previsto, sino porque la gente de Chiclana ha respondido saliendo a la calle, comprando en el comercio local y consumiendo en la hostelería de nuestro municipio, según me ha trasladado precisamente desde la Asociación de Hostelería, que no han podido estar en esta convocatoria, pero que nos ha felicitado por la programación y por la decisión de adelantar la Cabalgata de Reyes Magos al día 4”. Para añadir posteriormente que “comentarios así nos dan más fuerzas para seguir trabajando en pro de la ciudad”.

Al respecto, Fede Díaz explicó que “cuando hay una fiesta mayor, como la Navidad, el principal objetivo es el movimiento y crecimiento de la economía de la ciudad y el segundo el ocio y disfrute de la ciudadanía. Creemos que los dos objetivos se han conseguido y Chiclana vuelve a estar en el mapa de ciudades navideñas de la provincia de Cádiz y de Andalucía, con actividades todos los días”.

Al mismo tiempo, se mostró convencido de que “debemos seguir trabajando de la mano de todos los colectivos sociales y empresariales, debemos seguir juntos con la idea clara de que Chiclana merece lo mejor de todos nosotros y que trabajemos con alma”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús Sánchez, manifestó su satisfacción por el buen desarrollo de la Navidad. “Sólo podemos agradecer al Ayuntamiento su colaboración en todo momento, así como al pueblo de Chiclana, porque se ha volcado un año más con la campaña Ningún Niño Sin Juguetes”. Al igual que reseñó el encomiable trabajo de la Asociación Cincodeluno.

Finalmente, desde el tejido económico de la ciudad, intervino la presidenta de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Ana Belén Mota, quien puso de relevancia que, “gracias a la gran programación, han venido a comprar a Chiclana personas de localidades vecinas de la Bahía de Cádiz y de la Janda. Además, hemos tenido las calles llenas y hemos sido referente en la zona”.

También participó en esta rueda de prensa el tesorero de la Asociación de Comerciantes Calle Ancha, Rafael Sánchez, quien también se mostró agradecido “al pueblo de Chiclana por la buena acogida que le ha dado a la Navidad, sobre todo porque la gente ha comprado en la ciudad. Por ello, el balance es positivo y bonito. A la vez que dio las gracias al Consistorio “por el impulso que nos ha dado a la calle Ancha”.

Finalmente, el secretario general de la Asociación de Empresas de Chiclana, Luis Ortega, destacó la labor desarrollada por el Ayuntamiento y las entidades, señalando el trabajo del Consistorio: “Se ha llegado a todas partes y todos nos hemos visto beneficiados”.