¡Hosanna en el Cielo! Bendito el que viene en el nombre del Señor, llegados a un nuevo Domingo de Ramos todas nuestras miradas van dirigidas al que viene en nuestra Salvación en el nombre de Dios. Esperamos con impaciencia su Divina Misericordia en estos difíciles momentos por los que esta atravesando el Mundo a consecuencia de esta Pandemia que nos ha tocado vivir a la sociedad actual. Los Cofrades de Chiclana llegamos un año más al inicio de nuestra Semana Mayor, con la diferencia que este año nuestras Hermandades y Cofradías no podrán realizar Público Testimonio de Fé al no poderse llevar a cabo sus Estaciones de Penitencia.

Pero eso no significa que vivamos con menos intensidad esta Semana Santa ni que mucho menos nos la queramos saltar ya pensando en la del año 2.021. En este tiempo de Cuaresma con el confinamiento en Casa debemos buscar el momento de soledad para saber escuchar lo que Dios no quiere decir ante esta situación, saber escucharlo, entenderlo y llevarlo a la práctica, los Cofrades son hombres y mujeres de Fé y no nos podemos tambalear, aunque nuestra debilidad nos propicie a ello. En esta Cuaresma que estamos llamados a la Conversión, hemos podido tener más fácilmente probablemente la Oración en la intimidad con Dios, la Penitencia al estar alejados de nuestros seres queridos, el Ayuno, la reconciliación con Dios y nuestros hermanos.

Estoy seguro que este confinamiento nos está haciendo mejores personas, sacar lo mejor de nosotros mismos, la sensibilidad hacia los problemas del prójimo, la dedicación del tiempo necesario a nuestra familia que en muchos casos la tenemos relegadas a segundos lugares en el grado de importancia en asuntos a realizar, en definitiva nos está sirviendo para dar valor a lo realmente importante, tener más presente el significado de la amistad, recapacitar y aquello que pensábamos que no tenía solución no es tan grave como nos parecía.

Tenemos que aprender algo de esta situación que refuerce nuestra Fé en la espera del Salvador del Mundo, El que murió en la Cruz librándonos de todos nuestros Pecados, El que venció a la muerte para poder mostrarnos la vida eterna. Por eso hago un llamamiento a los Cofrades de la Ciudad que este sacrificio lo convirtamos en una ofrenda de amor a Dios, vivir con intensidad desde casa el Misterio Pascual, que tras las tinieblas de la tarde noche del Viernes Santo nos llegara ese Cristo Triunfante a la Cruz en el que todos confiamos, es estos tiempos tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias actuales, arrimar el hombro y no mirar hacia otro lado, hay muchas familias que esta difícil situación le será mucho más difícil para ellas salir hacia delante y no tenemos que mirar muy lejos las tenemos en nuestras propias Hermandades con toda seguridad, nuestras Parroquias, nuestros vecinos. Estemos en plena disposición de colaborar personalmente y como Asociaciones Publicas de la Iglesia es esta la mejor Estación de Penitencia que podemos realizar en este año 2.020 no nos la saltemos, no la dejemos pasar sin pena ni gloria.

Quiero transmitiros como Presidente del Consejo Local de HH.CC de nuestra Ciudad, todo mi afecto y consideración hacia vuestros esfuerzos y desvelos, mi más infinita gratitud a los compañeros de la Junta Permanente que me acompañan todos a una en esta hermosa labor de trabajar por nuestras Hermandades y Cofradías, la confianza y el apoyo puesto en nuestro trabajo por parte del Pleno de Hermanos Mayores y de nuestro Director Espiritual el P. José Manuel Daza. Vivamos con Fé e Intensidad, nuestra Semana Mayor, la Semana Santa de Chiclana de la Frontera de este año 2.020 a la que hoy damos comienzo. Que se abran las Puertas de par en par de nuestros Corazones para recibir al que Viene en el Nombre del Señor. ¡Hosanna en el Cielo! Así sea.

Antonio González (presidente del Consejo de Hermandades de Chiclana)