Chiclana: El programa de Educación Ambiental inicia un nuevo curso a partir de la próxima semana

El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero; la integrante de la Asociación Agroecológica El Semillero; y los representantes de Agaden Ecologistas, Paula Marchena y Juan José Aragón, presentaron recientemente en rueda de prensa las actividades de Educación Ambiental que se desarrollarán durante el primer trimestre del nuevo curso escolar 2025/26.

La tres primeras propuestas darán comienzo el próximo miércoles, 15 de octubre, y serán el ‘Huerto ecológico educativo’, ‘El día de los murciélagos’ y ‘Avistamiento de aves y colocación de cajas nido’, que cuentan ya con unos 850 participantes inscritos.

Especialmente significativo es el hecho de que estas actividades se ofertan indistintamente para los centros educativos y los colectivos sociales, con una perspectiva trasversal, habida cuenta de la importancia de que los mensajes de sensibilización en materia medioambiental calen en la mayor parte de la sociedad chiclanera. Para mayor información e inscripciones, se puede visitar el apartado de Educación Ambiental de la web www.chiclananatural.com.

Roberto Palmero señaló que “arrancamos el nuevo curso con tres actividades que repiten de años anteriores y de las que sentimos especialmente orgullosos por la respuesta que tienen. El pasado año contamos con más de 10.000 participantes, por lo que hablamos de un programa más que consolidado en la ciudad y que es demandado mucho antes del inicio del curso escolar·”. Asimismo, reiteró que “siempre me gusta recalcar que con estas iniciativas estamos propiciando el nacimiento de pequeños agentes medioambientales para Chiclana, una nueva generación que va a permitirnos seguir creciendo en la concienciación y el cuidado de nuestro entorno”.

Hasta el 14 de noviembre, el Parque Público ‘El Campito’ será escenario de ‘Huerto ecológico educativo’, que dirigido por El Semillero está destinado al alumnado de 6º de Primaria. Contará con dos módulos: ‘El huerto, hogar de biodiversidad’ y ‘Taller de insectos’, que tiene como objetivo promover hábitos de vida que minimicen los impactos medioambientales negativos y que representen un consumo responsable de alimentos y una gestión responsable del agua. Maria Bordons puso de relevancia "la experiencia tan maravillosa que vivimos durante el pasado año por la cantidad de grupos que pasaron por el huerto, tanto colegios como asociaciones como Asodown, La Fundación o Amucodich, que nos hicieron disfrutar enseñando. Fue un aprendizaje compartido a través de una actividad que ya estamos deseando compartir en este nuevo curso".

Por su parte, la iniciativa ‘El día de los murciélagos’, impartida por Agaden Ecologistas, se desarrollará hasta el 14 de noviembre y contará con dos módulos. El primero de ellos, destinado al alumnado de 3º de Primaria, estará compuesto por una charla divulgativa sobre estos desconocidos mamíferos y un taller práctico para la confección de murciélagos con material reciclado. Por su parte, el segundo módulo, dirigido a ESO y Bachillerato, contará, además de con una charla divulgativa, con un taller de construcción y montaje de cajas refugios para murciélagos. Paula Marchena expuso que “creemos que es muy importante dar a conocer la fauna silvestre que hay en las ciudades y este año repetimos con los murciélagos porque existe un gran desconocimiento entre el alumnado sobre esta especie”.

Destinado al alumnado de 5º de Primaria, la actividad ‘Avistamiento de aves y colocación de cajas nido’ se desarrollará de la mano de Aviturismo hasta el 27 de noviembre en los parques públicos más cercanos al centro escolar. Entre sus objetivos se encuentra la observación y reconocimiento de aves urbanas, así como la limpieza y recolocación de cajas nido instaladas en años anteriores, comprobando si han sido ocupadas.