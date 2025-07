Chiclana profesa su amor eterno a 'Camela'

Apenas tenían 14 años cuando se conocieron a través de Lucía. Él, un joven vendedor ambulante que intentaba hacerse un hueco en la música cantando flamenco con sus amigos, acaba de dejarla embarazada. Ella, la hermana de Lucía, acudía todas las tardes a la casa de ambos para ayudar a la joven pareja. Parece ser que allí, entre biberones y pañales, se descubrió que la voz de la cuñada (amante del tecno), era más que adecuada para hacer los coros del inexperto grupo. Ellos eran Dioni y Ángeles; y sin saberlo, en ese mismo momento, nació Camela, uno de los grupos más seguidos de la música española que esta noche actuará en Concert Music Festival (CMF).

Ángeles y Dioni. Dioni y Ángeles. Tanto monta, monta tanto. ¿Qué serían el uno sin el otro? Desde aquellos comienzos han pasado más de 30 años y el famoso dúo sigue llenando butacas y vendiendo entradas como en sus mejores momentos. En vez de pasar de moda e incluso decaer, Camela se convierte en leyenda, en parte imprescindible de la cultura popular, de ese imaginario del pueblo que durante años -hayan querido o no- han ligado sus vidas a las notas flamenco electrónicas de esta banda creadora de verdaderos mitos. “Escúchame/Compréndelo/Es imposible nuestro amor...” o “Sueño contigo/Qué me has dado/Sin tu cariño no me habría enamorado...”. ¿Imposible no terminar de cantarlas verdad?

Más que un grupo Camela es todo un fenómeno español, de esos de los que siempre gustan aquí en casa. Ese producto nacional que nos encanta escuchar siempre, sobretodo en los buenos momentos, especialmente aquellos en los que los amigos y la buena compañía andan cerca. Camela es como aquel sitio al que siempre quieres volver; es muy similar a la sensación de regresar a casa de tus padres: puede que un principio no quieras; puede que en un momento te choque; e incluso puede ser que no quieras estar allí. Pero cuando sales fuera y vuelves, la plenitud de volver a lo conocido y al lugar de los recuerdos felices te engancha para siempre. ¡Incluso en los años 90 consiguieron robar el Nº 1 de ventas en España a las Spice Girls ! Más de siete millones de copias y más de 1.500 conciertos, y todo ello empezando en un momento donde no había redes sociales. Todo el mundo, antes y ahora, no puede estar equivocado, ¿verdad?

La veteranía y el arte de Dioni y Ángeles estarán hoy rebosando el escenario de Concert Music Festival en un concierto donde repasarán todos sus éxitos. Probablemente, con ellos no solo sube al escenario uno de los grupos más seguidos en España; con ellos sube la memoria colectiva de todo un país. Nuestros recuerdos. Al fin y al cabo hablemos claro: Camela siempre ha sido ( y seguirá siendo ) banda sonora viva de nuestro país.