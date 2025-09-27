Chiclana participa en unas jornadas del Spain Convention Bureau para atraer eventos y congresos de entidades de Polonia

El Ayuntamiento de Chiclana ha participado esta semana en las jornadas que el Spain Convention Bureau de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Oficina de Turespaña en Varsovia (Polonia) llevan a cabo en Jerez con la participación de nueve municipios que forman parte de esta organización en nuestro país, así como agentes turísticos polacos. Unas jornadas en las que una técnico de la Delegación Municipal de Turismo ha mantenido distintos encuentros con los agentes de turismo MICE de Polonia, con el objetivo de atraer nuevos visitantes y eventos de este país del Este de Europa a España.

Hay que destacar que los nueve municipios españoles que han participado en estas jornadas son Chiclana, Jerez, Sitges, Benidorm, Salamanca, Gran Canaria, Ibiza, Madrid y Málaga. “Agradecer a Spain Convention Bureau la invitación para que Chiclana participe en estas jornadas, en las que pretendemos captar nuevos clientes, en este caso, de Polonia para la organización de eventos, congresos y jornadas en nuestro municipio, sobre todo, durante los meses de otoño e invierno”, expresa la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, quien añade que “hablamos de meses en los que la climatología es adversa en este país del Este de Europa y, por tanto, en los que los visitantes pueden disfrutar de las magníficas instalaciones que tenemos y de un clima agradable”.

Hay que recordar que Chiclana se ha incorporado este mismo año al Spain Convention Bureau, tras un proceso que comenzó en 2024 con la entrega de una memoria donde queda acreditado que Chiclana dispone de empresas especializadas y recursos suficientes para operar como destino de congresos. Una petición de adhesión a la sección de la FEMP, que el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el pasado 29 de abril. De esta forma, Chiclana, que ya es un referente en turismo de sol y playa, quiere impulsar el turismo de congresos, que permite enlazar una temporada con otra, porque cubre desde octubre hasta mayo.

Finamente, indicar que el Spain Convention Bureau agrupa a 67 destinos de congresos contando con Chiclana. Una sección especializada de la FEMP que se constituyó en 1984 con el propósito de proyectar España como destino de congresos, innovar en la celebración de eventos y en la actualidad hacerlos más sostenibles.