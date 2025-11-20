Chiclana participa en una acción formativa sobre el impacto de los Fondos Europeos en las entidades locales

La delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, participó este miércoles en la acción formativa ‘Visualización de los Fondos Europeos en las entidades locales: 45 años transformando desde lo local’, que se desarrolló en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid. En concreto, Manuela Pérez tomó parte en la mesa redonda ‘Casos de éxito: proyectos FEMP financiados con Fondos Next Generation EU’, en la que se abordó la experiencia de este municipio como villa termal.

De esta forma, la delegada de Turismo Sostenible compartió dicha charla con el presidente del Spain Convention Bureau de la FEMP y presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí Torres, y el director ejecutivo del hotel Balneario Ariño, Pedro Villanueva. “Estamos hablando de una jornada muy importante, en el que se ha analizado el impacto de los Fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación de España, con los que hemos podido participar en este proyecto de la Red de Villas Termales”, destaca Manuela Pérez.

“Chiclana es un municipio destacado dentro de este proyecto, porque es la única gran ciudad de costa que cuenta con balneario”, indicó la delegada de Turismo Sostenible, quien recalcó que “desde el Ayuntamiento trabajamos de la mano de la gerencia para lograr que el mayor número de personas puedan visitar nuestra ciudad y beneficiarse de las aguas sulfurosas de este espacio”.

Asimismo, la responsable del área recordó la convocatoria de subvenciones a los establecimientos hoteleros que permanecen abiertos durante los meses de invierno y que ha supuesto una inversión de 275.000 euros en ayudas. “Y, al igual que apostamos por un turismo de salud dentro de la Red de Villas Termales, también hemos dado un salto más con la incorporación a la Spain Convention Bureau, para hacer de Chiclana un destino de congresos y encuentros profesionales”, apuntó, para añadir que “buena parte de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, que albergan más de 12.000 plazas, cuentan con espacios destinados a este tipo de encuentros”.

Finalmente, quiso destacar que “el gran trabajo que llevamos a cabo de la mano de las empresas del sector nos ha llevado a lograr importantes reconocimientos, como el mejor municipio en gestión de playas y el segundo en ordenación del espacio público turístico, de la mano de Exceltur, o el de Destino Turístico de Excelencia, por parte de la Junta de Andalucía, entre otros”.