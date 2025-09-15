Chiclana Natural intensifica las labores de limpieza de imbornales y rejillas de la red de pluviales

Chiclana Natural prosigue con los trabajos sectorizados de limpieza de imbornales y rejillas continuas que forman parte de la red de recogida de aguas pluviales del municipio, que desarrolla de manera continua a través de la empresa adjudicataria del servicio, Sifu, pero que en esta época del año, según la entidad, “adquieren una especial relevancia en la zonas más bajas de la ciudad, al ser más sensibles ante la posible venida de lluvias de consideración con la llegada del otoño.”

En este sentido, el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, informó que “este trabajo sectorizado representa la limpieza de cerca de 12.000 imbornales y medio millar de rejillas continuas, que son las canaletas que cruzan las calles, y se desarrolla durante todo el año. No obstante, desde finales del mes de agosto se está haciendo especial hincapié y redoblando esfuerzos en las zonas más cercanas al río”.

Esta circunstancia conlleva, según Palmero, “una mayor dificultad de estos sectores de la ciudad a la hora de evacuar el agua de lluvia cuando tienen lugar descargas de consideración, por ello se hacen necesarios estos trabajos de prevención”.

En concreto, estas labores se han realizado, en El Lugar, en la barriada de Las Albinas, Plaza de las Bodegas, Vega, La Longuera, Arroyuelo, Iro, Plaza y colindantes, mientras que, en el caso de La Banda, se han llevado a cabo en El Carmen, avenida del Trabajo, avenida del Comercio, Tajo, El Torno, Urbisur y viario próximo.