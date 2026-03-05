Chiclana mira a su batalla, de las trincheras al diálogo

El alcalde y el GEPROAR, tras depositar la ofrenda floral en homenaje a los caídos en la batalla.

Nunca es un 5 de marzo más en Chiclana. Esa fecha marca en el calendario el aniversario de uno de los hitos militares que, hace ya más de dos siglos, fueron determinantes para frenar la invasión del ejército galo: la Batalla de Chiclana. Un episodio que este jueves ha cumplido 215 años y al que se le hace justicia anualmente recordándolo con un acto que nace de la alianza del Ayuntamiento de Chiclana y de la Armada en torno a esta efemérides y que se comparte con el pueblo a pie de calle.

Afortunadamente, el cielo ha dado tregua, dejando atrás una lluvia que se ha ido asomando a rachas esta semana y ofreciendo una agradable mañana para disfrutar de un evento que giró en torno al Solemne Izado de la Bandera y el Homenaje a los Caídos, que estuvieron presididos por el alcalde de Chiclana, José María Román, y el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR), Manuel García Ortiz.

Poco antes de comenzar la secuencia de actos, García Ortíz firmó el Libro de Oro de Chiclana en el Ayuntamiento. En torno al mediodía la fuerza participante del Tercio del Sur, llegada de la vecina San Fernando, formaba en la calle Larga para partir en dirección a la Plaza Mayor, que fue el escenario de un evento conmemorativo que dio inicio puntualmente a las 12.30 horas. Allí esperaron a las autoridades civiles y militares.

Poco después se incorporaba un piquete de izado portando la Enseña Nacional, que fue elevándose por el mástil de la Plaza Mayor al son del Himno de España. Tras las intervenciones del alcalde y el GEPROAR se concluyó el acto con el desfile de las fuerzas participantes, que se retiraron por el Arquillo del Reloj. Durante toda la secuencia el acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Música del Tercio del Sur de Infantería de Marina.

Instantes previos al izado de la Bandera. / Jesús Marín

Como era de esperar, cada uno de estos actos ha contado con el apoyo de numerosos chiclaneros, que se acercaron a la Plaza Mayor para celebrar una conmemoración de la que el pueblo es también parte importante. La Armada nunca falla y es un hecho que todo acto militar cuenta con su público. Si hay desfile de por medio, hay gente en la calle. Eso es así.

La jornada ha finalizado, a las 18.30 horas, con el Solemne Arriado de la Bandera, que contó con la presencia del coronel comandante del Tercio del Sur, Antonio Aguayo Lara.

El desfile de tropas tampoco faltó en esta convocatoria. / Jesús Marín

Día de memoria y orgullo para la ciudad

En su intervención, el alcalde ha subrayado que “recordar es un acto colectivo” y reflexionó sobre lo ocurrido en Chiclana hace 215 años. “Cuesta imaginar que hace poco más de dos siglos tuvimos esta batalla en la que lucharon hombres de distintos países. Por ello, hoy es un día de memoria y orgullo para Chiclana. No es un día de confrontación, sino de recuerdo y respeto, porque ninguna victoria compensa el dolor de la guerra”, ha explicado Román.

“Donde hubo trincheras, hoy hay convivencia y diálogo y eso es uno de los mayores logros de la civilización. En Chiclana sabemos bien lo que es convivir, porque somos una ciudad abierta y acogedora que, con esfuerzo, compromiso y responsabilidad, se construyó la base de la ciudad que hoy formamos. Este 215 aniversario reafirma los valores de libertad, justicia, igualdad y paz, puesto que ninguna sociedad avanza desde el enfrentamiento, sino desde el respeto”, ha continuado el regidor chiclanero.

El alcalde también ha tenido palabras de agradecimiento para “las personas que estudian y trabajan por nuestra historia, la Asociación Batalla de La Barrosa, la Armada y la colonia británica en nuestra localidad”.

Por su parte, el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada ha agradecido a Román “su amable invitación en este acto del 215 aniversario de la Batalla de Chiclana”. “Es un honor representar a la Armada en este solemne acto, en el que rendimos un sincero homenaje para personas anónimas que lucharon por la libertad de nuestro país, muchos de ellos chiclaneros. Honor y gloria a los héroes de la Batalla de Chiclana”, ha recalcado García Ortíz en su alocución.

Las salvas de artillería sonaron en la Plaza Mayor. / Jesús Marín

Continúa el programa de la efemérides

Lejos de terminar, la programación municipal para conmemorar el 215 aniversario de la Batalla de Chiclana sigue adelante este viernes. De esta manera, a las 18.00 horas, se celebrará el acto en Memoria de la Batalla 5 de marzo de 1811, dedicado al general José Pascual de Zayas y organizado por la Asociación Batalla de La Barrosa junto a la ‘sombra de la historia del General Zayas’, en el Paseo Marítimo de Sancti Petri.

Por otro lado, volverá a disputarse la Carrera Popular Batalla de Chiclana el día 15 de marzo. Los corredores partirán a las 10.00 horas del parque del mismo nombre, en La Loma del Puerco.

Ya el 16 de abril a las 18.30 horas, en el centro de interpretación del Vino y la Sal, será la presentación del libro Atlas histórico de la Batalla de La Barrosa, de Francisco José González, organizada por Asociación Batalla de la Barrosa y Editorial Palitroque.

Además, se llevará a cabo el ciclo expositivo España: el sueño de Napoleón. Parte V: Fernando VII, El deseado, como Pieza Invitada en el Museo de Chiclana; y la exposición De la Guerra a la Paz en el Patio de la Biblioteca Municipal García Gutiérrez.