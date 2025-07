Chiclana: “La Junta de Andalucía vuelve a demostrar su falta de compromiso en materia de igualdad”

La delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez Rico, denunció recientemente “la falta de compromiso real del Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside el señor Moreno Bonilla, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, reflejada en decisiones que suponen un grave retroceso para los derechos de las mujeres chiclaneras”.

En este sentido, lamentó “la desatención sistemática de las mujeres en todas las poblaciones de Andalucía, en general, y de Chiclana, en particular. Es estructural, institucionalizada y sostenida en el tiempo”. Así, puso como ejemplo la suspensión, durante once meses, del servicio de asesoramiento jurídico gratuito para mujeres víctimas de discriminación laboral por razón de sexo. “Este servicio, gestionado mediante el procedimiento de subvenciones de carácter plurianual, en régimen de concurrencia no competitiva, finalizó el 10 de julio de 2024”.

Además, apuntó que “la falta de compromiso real con la igualdad y atención a las mujeres chiclaneras se demuestra de nuevo con la tardanza y dejadez en poner en marcha la nueva convocatoria de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía”, para añadir que “han dejado casi un año a estas sin acceso gratuito al asesoramiento jurídico, afectando gravemente, además, a miles de mujeres que sufrieron de discriminación laboral por razón de sexo”.

Por otro lado, según la responsable municipal, se ha recibido este mes de junio la resolución del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que procede a ajustar a la baja el presupuesto de la subvención que ofrece a los ayuntamientos para los centros de mujer, para gastos de personal. “Concretamente, a Chiclana se nos recorta la cantidad de 4.300 euros, que estaba destinada al pago del 50 por ciento de los servicios de psicología, trabajo social y asesoramiento jurídico. Ahora, nos vemos obligadas a asumir esa diferencia”.

En opinión de Martínez Rico, “estos recortes presupuestarios hacen que la Junta de Andalucía cada vez asuma menos gastos en materia de igualdad y que los consistorios tengamos menos recursos y asumamos más cargas económicas y sufraguemos la mayor parte de los costes del personal que ayudan a las mujeres de Chiclana”.