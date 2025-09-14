Chiclana invita a profundizar en el modelo de las franquicias

En un contexto de transformación urbana y necesidad de revitalizar el comercio local, son muchos los ayuntamientos de este país que están profundizando en el modelo de franquicia como una herramienta de desarrollo económico y social.

El Foro Ciudades y Franquicia, una iniciativa enmarcada dentro del Franchise Innovation Summit (FIS) -que se celebrará los días 15 y 16 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y promovida por la Asociación Española de la Franquicia (AEF)- se presenta como un puente sobre esta opción entre administraciones locales, emprendedores de la zona y grandes marcas.

Chiclana se ha querido sumar a este movimiento, de tal manera que será escenario este 18 de septiembre de una jornada de presentación titulada ‘Marcas y Franquicias. Motor de desarrollo local y oportunidades de negocio con marcas líderes’.

En concreto, esta actividad, organizada por la AEF en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, se desarrollará a partir de las 11.30 horas en el Centro del Vino y la Sal, y se configura como un encuentro para empresarios, comerciantes, inversores y emprendedores en busca de nuevas oportunidades.

El programa incluye una interesante mesa sectorial con casos de éxitos

Comenzará con la inauguración a cargo del alcalde, José María Román; el presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, Antonio Junquera; la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y el director ejecutivo de la AEF, Eduardo Abadía, quien se responsabilizará a las 11.50 de la ponencia titulada ‘La Franquicia en España. Oportunidades para empresarios e inversores’.

Un momento de la reunión celebrada en marzo pasado.

Posteriormente, a las 12.10 horas, se desarrollará una mesa sectorial con casos de éxitos, en la que participarán el director de Expansión Midas España, Jorge Enrique Santos, y la directora de Expansión de Japanese Head Spa, Pilar García. La jornada finalizará a las 12.30 horas con la intervención del director de Franchise Innovation Summit (FIS), Raúl Calleja, quien hablará sobre ‘FIS 2025. Conoce todas las marcas que levantan pasiones’.

Sobre las franquicias, Eduardo Abadía señala: “Permiten aterrizar grandes marcas, de cualquier sector, en ciudades medianas o pequeñas, generando valor añadido al comercio local y facilitando el acceso de emprendedores a proyectos contrastados y sostenibles”, y añade que “el apoyo de los ayuntamientos en este tipo de iniciativas no solo fortalece el tejido empresarial, también transmite confianza y proyección hacia inversores y operadores nacionales”.

Este programa es fruto de una reunión mantenida entre José María Román, Eduardo Abadía y Raúl Calleja en marzo pasado, que tuvo como objeto “fortalecer el comercio local, fomentar el emprendimiento y atraer inversiones a la ciudad”, según detalló el Consistorio en un comunicado de prensa.

Durante este acto, los representantes del sector invitaron a Chiclana a formar parte del foro y el alcalde destacó la importancia de iniciativas como esta para seguir posicionando a la ciudad como un referente en el impulso del comercio y la atracción de nuevas oportunidades de negocio.

Con esta primera toma de contacto, el municipio “reafirmó su compromiso con el crecimiento económico y la generación de empleo, consolidándose como una ciudad abierta a la inversión y al emprendimiento, con el fin de atraer marcas y conceptos de franquicia innovadores”, aseguraron desde el Ayuntamiento.

FIS

El Franchise Innovation Summit es el evento de referencia en el sector, promovido por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que reúne a marcas líderes, emprendedores e inversores para impulsar el crecimiento de este modelo en España y a nivel internacional.