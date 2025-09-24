Chiclana: El Hotel Valentín Sancti Petri acoge el día 20 la II Jornada de la Mujer

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Mujer, inicia las actividades en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la celebración de la II Jornada de la Mujer. Pacto de Estado. Violencia económica, digital y vicaria’, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre de 2025, en horario de 9.00 a 14.30 horas, en el Hotel Valentín Sancti Petri.

Así lo anunciaron la delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, quien subrayó que esta iniciativa se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado inicialmente en 2017 y que fue renovado y actualizado por el Congreso de los Diputados el 26 de febrero de 2025. En este contexto, la II Jornada de la Mujer tiene como objetivo actualizar la formación de los agentes implicados en la prevención, detección y atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluidas aquellas más invisibilizadas, es decir, la violencia económica, la digital y la vicaria.

“El evento está dirigido tanto a profesionales clave en la atención a víctimas (fuerzas de seguridad, juristas, personal sanitario, medios de comunicación, funcionariado) como a la población en general, puesto que la lucha contra la violencia de género necesita de la implicación de la sociedad en su conjunto”, declaró la delegada de Mujer.

De esta forma, la jornada contará con la participación de dos ponentes de reconocido prestigio en este ámbito. La artista visual y experta en comunicación igualitaria Yolanda Domínguez abrirá el programa con la ponencia ‘Mujer y Violencia en Redes Sociales’, mientras que Paula Reyes Cano, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, abordará la ‘Violencia Económica y Vicaria como Violencia de Género’ en un espacio de diálogo abierto. El acto concluirá con la actuación de la cantante y compositora María La Mónica, activista feminista comprometida con la visibilización de la lucha por los derechos de las mujeres y convivencia.

Las personas interesadas en asistir a este evento pueden formalizar sus inscripciones hasta completar aforo, bien de forma presencial en la Delegación de la Mujer, a través de la página web de la delegación o del correo electrónico jornadamujerchiclana@gmail.com.

Hay que resaltar que la última actualización del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género amplió las medidas que incluía en 2017 de 290 a 461, introduciendo nuevos ejes de actuación como son la violencia vicaria, la violencia económica y la digital. Estas se reconocen como manifestaciones de violencia machista y se incorporan al marco legal para una mejor protección de las víctimas.

Además, el acuerdo de febrero de 2025 viene a profundizar en otras formas de violencia contra las mujeres ya contempladas en el pacto anterior, como la sexual o la trata con fines de explotación sexual, prestando especial atención también a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.