Chiclana: La Fundación Esperanza en Acción aplaza su festival benéfico al 22 de noviembre

Este evento tiene como fin colaborar con el proyecto La Petite.

Debido a las previsiones meteorológicas, que señalan lluvias y fuertes vientos, para este sábado, 15 de noviembre, la Fundación Esperanza en Acción ha decidido posponer el primer 'Petite Festival Benéfico 2025’, que estaba previsto para ese día, al sábado 22 de noviembre.

De esta manera, la compra de la entrada solidaria podrá realizarse hasta el miércoles, 19 de noviembre.

Cabe recordar que este evento tiene como fin colaborar con el proyecto La Petite (www.esperanzaenaccion.es), para lo que está ong afincada en Chiclana cuenta con la presencia en su cartel de músicos, dj y cantautores locales que, a lo largo del día, se subirán al escenario “para emocionarnos, alegrarnos y hacernos bailar”, anuncian desde la entidad.

En concreto, estarán 73, Rufo, Manu Dorantes, Carlota Gómez, Lucía Rendón, Elena Meléndez, Locals, Currante y Jelly B DJset.

“Jóvenes y menos jóvenes disfrutaremos ese día de una jornada campestre en la Finca rural La Petite (12.00 a 19.00 h), con actuaciones musicales al aire libre, barra con bebidas y comidas variadas, con un propósito principal, la solidaridad”, declaran.

Quien desee asistir puede comprar su entrada por 5 euros, con una consumición incluida, hasta el 19 de noviembre o de completar aforo, mediante bizum al 661972729 o mediante transferencia bancaria (ES15 2103 4005 9500 3003 5548), especificando en el concepto: Festival + nombre y apellido (muy importante).

Fundación Esperanza en Acción es un proyecto de carácter social que ayuda a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad y que está vinculado a la agricultura ecológica. Actualmente, cuenta con más de 220 donantes estables y ha beneficiado a más de 550 personas.