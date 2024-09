Chiclana frenará las viviendas de uso turístico en el centro

El alcalde de Chiclana, José María Román, anunció este miércoles que el Ayuntamiento promoverá una ordenanza para facilitar el alquiler en la ciudad y que el uso turístico no impida el acceso a la vivienda. Esta medida se basará en delimitar un perímetro, que coincidirá con el centro urbano, donde las inmuebles no podrán destinarse a esa finalidad, con el objeto de responder a la demanda de residencia habitual.

Con esta nueva norma, se pretende limitar la proliferación descontrolada de alojamientos de estas características, como está ocurriendo en los cascos antiguos de muchas ciudades. "Lo que queremos, es que afloren viviendas para todo el año -aclara el alcalde- y que no le digan a la gente que solo se las pueden alquilar para diez meses".

Revitalizar el casco

De esta manera, en el centro de la ciudad solo podrán operar con fines turísticos aquellos pisos o apartamentos que estén vigentes como tal y, de manera excepcional, los nuevos que se construyan en solares abandonados o en edificios en ruinas, ubicados en el casco histórico.

"Con estas decisiones -añade José María Román- queremos impulsar el alquiler para los chiclaneros, poniendo freno al crecimiento de las viviendas turísticas y a la vez, promover la rehabilitación del casco antiguo para tener una ciudad más bonita y más amable".

En suma, “son mecanismos para lograr un equilibrio entre la oferta y la necesidad de residencia habitual, con miras al futuro y evitar la falta de alojamientos, así como la subida de precios por un déficit de parque inmobiliario”, apuntan desde el Consistorio.

En este sentido, destacan que Chiclana cuenta en la actualidad con más de 90.000 habitantes y 2.224 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de la Turismo de la Junta de Andalucía, que ofertan en conjunto 13.251 plazas. La estimación municipal es que, teniendo en cuenta las plazas no regladas, la oferta real alcance las 80.000.

El Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Urbanismo, ya inició en primavera una consulta pública, previa a la elaboración de la denominada Ordenanza Municipal de Viviendas de Uso Turístico. Esta herramienta permite a colectivos y particulares presentar cuantas sugerencias estimen oportunas de cara a su redacción definitiva y entrada en vigor.

“El objetivo -abunda el alcalde- es tratar de garantizar el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía, por lo que consideramos imprescindible que el centro esté libre de la presión de alojamientos de este tipo, para quienes han crecido aquí y quieren seguir viviendo en Chiclana y que, por otra parte, el turismo pueda seguir funcionando con normalidad en la costa".

Buscando el equilibrio

Para avanzar en este objetivo, el alcalde mantuvo una reunión con el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez; la delegada de Fomento Económico y Turismo Sostenible, Manuela Pérez; la consejera delegada de EMSISA, Cándida Verdier; la gerente de esta empresa pública, Eva Verdugo, así como personal técnico del Ayuntamiento, de Emsisa y de la empresa especializada Espacio Común Coop.

Esta sesión de trabajo sirvió "para integrar todos los enfoques, porque no podemos olvidar que el turismo es una fuente de riqueza, pero sin perder de vista a quien queremos beneficiar con todo ello, que es a los propios chiclaneros. En este caso, tenemos clara cuál es la prioridad y es que el uso turístico no vaya en detrimento de la residencia habitual”, indicaron desde el Consistorio, a la vez que destacaron que ·esta no es una estrategia aislada, sino que forma parte de un abanico de medidas impulsadas por el Ayuntamiento para que crezca la cifra de viviendas disponibles para el alquiler, entre ellas el programa Ciconia, además de la construcción de nuevos inmuebles.