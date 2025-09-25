Chiclana: Avanza la conversión de la carretera de Pago del Humo en vía urbana

La Junta de Gobierno Local aprobó hoy el expediente relativo a la licitación del proyecto de transformación de la carretera de Pago del Humo en vía urbana, que supondrá una inversión de 1.754.249,80 euros y contempla la creación de zonas ajardinadas, carril bici, acerado, alumbrado, mejora de la red de pluviales y una glorieta en el camino Pozo del Juncal.

Según el Ayuntamiento, con esta intervención se buscar aportar sostenibilidad, una nueva movilidad y mejoras ambientales, “objetivos que avanzarán en el desarrollo de los núcleos urbanos colindantes, permitiendo la convivencia entre el peatón, ciclistas y vehículos e incrementando la seguridad vial de la zona, al calmar el tráfico, a la vez que se mejora la estética de este espacio.

Así, los trabajos previstos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la entrada del núcleo residencial de Pago del Humo y la Venta Blas, mientras que el plazo de ejecución de estos será de 12 meses. Con ellos, se transformará dicha carretera en una vía urbana, permitiendo el tránsito de peatones y ciclistas, zonas con las que no cuenta en estos momentos.

Para ello, la sección transversal pasará a tener siete metros de calzada para vehículos motorizados, jardinería longitudinal de un metro en cada margen, que servirá para delimitar y proteger el espacio de peatones y bicicletas; un carril bici de 1,25 metros y un acerado de 1,5 metros. Asimismo, la evacuación de aguas pluviales se realizará mediante cunetas y por drenaje natural del entorno por infiltración, siendo necesario en algunos tramos del vial la ejecución de su soterramiento. Además, está prevista la construcción de una glorieta a la altura del camino del Pozo del Juncal, así como el reasfaltado de toda la superficie y alumbrado público.

“El objetivo del proyecto es lograr un calmado del tráfico, además de una mayor sostenibilidad con más zonas verdes, así como incrementar la seguridad para conductores, ciclistas y peatones” indicó el alcalde, José María Román, al respecto, para añadir que “a esta actuación se suma la prevista en la carretera del Pinar de los Franceses y a la que ya se está ejecutando en el tramo de competencia municipal de la carretera de El Marquesado, así como en la carretera de Los Barrancos”.