Chiclana: Avanza la conversión de la carretera de Pago del Humo en vía urbana
La Junta de Gobierno Local aprueba la licitación de las obras
El proyecto supondrá una inversión de más de 1,7 millones de euros
Chiclana invertirá 1,7 millones de euros en la transformación de la carretera de Pago del Humo
La Junta de Gobierno Local aprobó hoy el expediente relativo a la licitación del proyecto de transformación de la carretera de Pago del Humo en vía urbana, que supondrá una inversión de 1.754.249,80 euros y contempla la creación de zonas ajardinadas, carril bici, acerado, alumbrado, mejora de la red de pluviales y una glorieta en el camino Pozo del Juncal.
Según el Ayuntamiento, con esta intervención se buscar aportar sostenibilidad, una nueva movilidad y mejoras ambientales, “objetivos que avanzarán en el desarrollo de los núcleos urbanos colindantes, permitiendo la convivencia entre el peatón, ciclistas y vehículos e incrementando la seguridad vial de la zona, al calmar el tráfico, a la vez que se mejora la estética de este espacio.
Así, los trabajos previstos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la entrada del núcleo residencial de Pago del Humo y la Venta Blas, mientras que el plazo de ejecución de estos será de 12 meses. Con ellos, se transformará dicha carretera en una vía urbana, permitiendo el tránsito de peatones y ciclistas, zonas con las que no cuenta en estos momentos.
Para ello, la sección transversal pasará a tener siete metros de calzada para vehículos motorizados, jardinería longitudinal de un metro en cada margen, que servirá para delimitar y proteger el espacio de peatones y bicicletas; un carril bici de 1,25 metros y un acerado de 1,5 metros. Asimismo, la evacuación de aguas pluviales se realizará mediante cunetas y por drenaje natural del entorno por infiltración, siendo necesario en algunos tramos del vial la ejecución de su soterramiento. Además, está prevista la construcción de una glorieta a la altura del camino del Pozo del Juncal, así como el reasfaltado de toda la superficie y alumbrado público.
“El objetivo del proyecto es lograr un calmado del tráfico, además de una mayor sostenibilidad con más zonas verdes, así como incrementar la seguridad para conductores, ciclistas y peatones” indicó el alcalde, José María Román, al respecto, para añadir que “a esta actuación se suma la prevista en la carretera del Pinar de los Franceses y a la que ya se está ejecutando en el tramo de competencia municipal de la carretera de El Marquesado, así como en la carretera de Los Barrancos”.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.