Chiclana: Aprobada definitivamente la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

Tras la resolución de las alegaciones presentadas, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó hoy definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Chiclana, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta medida contó con el visto bueno de los concejales de PSOE, IU y del edil no adscrito Diego Rodríguez Frías, la abstención de los siete concejales del PP y del edil Óscar López y el voto en contra de Vox.

En este sentido, el delegado municipal de Movilidad, José Vera, destacó que se trata de un documento “que se ajusta a la normativa en vigor y de cumplimiento obligado al tratarse Chiclana de un municipio de más de 50.000 habitantes. No obstante, vamos a convertir esta obligación legal en una oportunidad para crear una Zona de Buenas Emociones, de cara al disfrute de la ciudadanía”.

Asimismo, recalcó que “es poco restrictiva, cuenta con numerosas exenciones y durante su primer año será a modo de prueba y, por tanto, no contará con sanciones”, para añadir que “no solo se trata de restringir el acceso al centro a determinados vehículos, sino de una medida para mejorar la salud pública, reactivar el casco histórico y comercial de Chiclana y para un mayor disfrute de las personas”.

José Vera terminó diciendo que “otros partidos, como el PP o Vox, prefieren ver los coches por todas las calles del centro, mientras nosotros trabajamos para tener un espacio más amable y competitivo. Para ello, ya hemos invertido 4 millones de euros, a los que sumaremos otros 12”.

Por otro lado, con el voto a favor de los concejales del gobierno, el voto en contra de PP y la abstención del resto de ediles de la Corporación Municipal, salió adelante el expediente relativo a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Número 2 Reguladora de la tasa de recogida y retirada de vehículos en la vía pública. En este caso, José Vera explicó que “las tarifas actuales no reflejan el coste real del servicio y, por tanto, no cubre los gastos, tal y como nos indican desde la empresa concesionaria. Aun así, seguimos teniendo las tarifas más bajas de los municipios del entorno”. Posteriormente, recriminó la oposición del PP a esta medida, “que no es otra cosa que la subida de las tasas a aquellas personas que incumplen las normas de circulación”.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, recordó que, “pese a lo que puedan decir desde la oposición, lo cierto es que solo hay que ver lo sucedido con el IBI, que a día de hoy aún no se llega a recaudar lo que se cobraba durante la etapa del PP en el Gobierno municipal”, y añadió que “es lo mismo que sucede con la Zona Naranja o el IBI diferenciado a grandes hoteles, aparcamientos subterráneos y grandes zonas comerciales. Y es que, para pagar la playa, que cuesta 6 millones de euros cada año, con estas medidas la mitad correrá por cuenta de los visitantes de otras ciudades y los grandes empresarios”.

Asimismo, durante la sesión ordinaria del mes de octubre, se aprobaron otras propuestas, como la relativa al Reglamento Municipal sobre la justificación y transparencia de las asignaciones a los grupos políticos municipales del Ayuntamiento, que contó con el voto a favor de toda la Corporación, salvo Vox, que se abstuvo; o el expediente relativo a la delegación de competencias a la Diputación Provincial de Cádiz en materia tributaria y sancionadora, con 14 votos a favor y 11 abstenciones.

Además, se dio luz verde definitivamente a la Ordenanza Fiscal Número 22 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el establecimiento de tipos diferenciados, con el voto a favor de los 13 concejales del gobierno y de los dos ediles no adscritos, el voto en contra de los siete ediles del PP y la abstención de los tres concejales de Vox. En este sentido, la delegada de Hacienda, Isabel Butrón, recordó que “esta medida solo afecta a 50 inmuebles valorados en más de 1 millón de euros de los 4.800 de usos de actividades económicas de Chiclana, es decir, grandes hoteles, grandes supermercados y aparcamientos”.

Por último, indicar que se aprobaron las mociones de urgencia sobre la senda financiera concedida al Plan de Actuación Integrado de Chiclana ‘La Ciudad que fluye’ por parte de la Dirección General de Fondos Europeos y el gasto plurianual, que contó con el voto a favor de todos los concejales, salvo la abstención de los dos ediles presentes de Vox; y sobre el manifiesto presentado por los grupos municipales de PSOE, PP e IU relativo al 25N, pese al voto en contra también de Vox. Además, fueron rechazadas las mociones de control presentadas por este último partido y PP sobre un plan de choque en La Pedrera, ya contemplado por el Gobierno municipal, y sobre exigencia de responsabilidades políticas.