Chiclana se alza con el premio ‘Ciudades que Caminan 2025’

La red ‘Ciudades que Caminan’ ha premiado este año a Chiclana de la Frontera a nivel nacional, en la categoría de ciudades medianas, por su esfuerzo en incentivar que la gente camine más. Un galardón que comparte con la coruñesa de Oleiros. En este sentido, el alcalde, José María Román, acudirá a recoger este premio el próximo 17 de octubre al Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción, donde la red celebrará su congreso anual.

José María Román ha mostrado su satisfacción por el galardón y ha resaltado que “se trata de un reconocimiento al esfuerzo de este Ayuntamiento por impulsar el paseo a pie, en detrimento del vehículo particular”, para recordar, posteriormente que, “con el metrominuto, las personas pueden saber el tiempo que tardan en desplazarse de un punto a otro del centro urbano; mientras que el podómetro tiene una doble vertiente, por un lado, que las personas caminen cada día lo necesario para mantener una buena salud y, por otro, se incentiva a la ciudadanía con bonos para adquirir productos frescos del Mercado de Abastos”.

Desde la Red destacan de Chiclana “la transversalidad e integralidad de las actuaciones que ha impulsado para fomentar el caminar en la ciudad. Desde transformaciones físicas del espacio público que apuestan por ofrecer espacios caminables, confortables y seguros, hasta la implementación de estrategias como el metrominuto y el podómetro, que no solo informan, sino que animan a la población a caminar a través del juego”.

“La propuesta ‘Chiclana camina contigo’ -añaden- integra espacio público, cultura, tecnología, medio ambiente e inclusión social, para impulsar actuaciones con capacidad de generar cambios relevantes en la calidad de vida de la población”.

Hay que resaltar que los premios Ciudades que Caminan 2025 tienen ocho ganadoras en tres categorías ex-aequo (ciudades pequeñas, medianas y portuguesas). A Coruña, como ciudad grande, y Oviedo, como ciudad amiga, han sido los premios no compartidos del año. Las tres modalidades repartidas han sido Allariz y Astillero en ciudades pequeñas, Chiclana y Oleiros en medianas, y Grándola y Porto, en portuguesas.

Precisamente, estos ocho casos de éxito serán estudiados específicamente en una de las sesiones del congreso, convirtiéndose así en protagonistas del evento y al mismo tiempo proponiendo un tema de aprendizaje y debate.

Asimismo, indicar que esta edición de 2025 ha tenido un récord de candidaturas, con 15 opciones presentadas. Algunas de ellas eran la segunda o la tercera vez que se presentaban para obtener el galardón, pero la mayoría optaba por primera vez, como es el caso de Chiclana.