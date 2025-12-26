Chiclana: Adjudicados definitivamente los casi 12 millones de euros de Fondos FEDER para ‘La ciudad que fluye’

El Ministerio de Hacienda ha aprobado la resolución definitiva de las ayudas de la convocatoria para la asignación de la senda financiera FEDER a planes de actuaciones integrados de entidades locales en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027. Así, tal y como aparecía en la resolución provisional del pasado 2 de octubre, el Ayuntamiento de Chiclana recibirá una ayuda de 11,9 millones de euros de Fondos FEDER para el Plan de Actuación Integrado ‘La ciudad que fluye’ que, sumado a la cofinanciación municipal del 15 por ciento, posibilitará la ejecución de proyectos por valor de 14 millones de euros en la ciudad.

En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Chiclana, tras su aprobación en el Pleno del pasado mes de febrero, había presentado esta iniciativa por valor de 20 millones de euros, de los que el 85 por ciento se financiaría con Fondos FEDER, mientras que el 15 por ciento restante era aportación municipal. Finalmente, en esta resolución provisional, en la que el Consistorio chiclanero aparece en quinta posición dentro de las grandes ciudades de Andalucía, se le ha concedido a Chiclana 11.948.905 euros, que llegarán a los 14.057.535.

“Gracias a estas ayudas, vamos a llevar a cabo un total de 11 proyectos hasta el año 2029, que se desarrollarán en torno al río Iro, aunque beneficiará a toda la ciudadanía, por lo que debemos felicitar a los chiclaneros y chiclaneras por esta resolución”, expresó el alcalde de Chiclana, José María Román, quien añadió que “algunas de estas obras están prácticamente terminadas y otras en proyectos básicos, pero se ha avanzado mucho para acelerar las actuaciones”. Asimismo, el regidor chiclanero insistió en que “estamos hablando de un proyecto de ciudad en el que creemos y que se iba a desarrollar antes o después, pero que esta resolución va a permitir que se haga a corto y medio plazo”.

“Nos podemos sentir muy satisfechos y orgullosos del respaldo obtenido por los técnicos del Ministerio de Hacienda, que ha calificado la propuesta de Chiclana como la quinta mejor de Andalucía. Así pues, la ciudad está de enhorabuena por esta resolución, que nos anima a seguir impulsando proyectos y a seguir transformando nuestra ciudad”, terminó diciendo.