Chiara Oliver en Concert Music Festival: “El público gaditano es muy divertido y muy abierto”

Pregunta.Ésta es tu primera vez en Concert Music Festival, ¿qué te atrajo de este festival y qué conocías de Cádiz antes de venir?

Respuesta.¡Sí! Es la primera vez, y tengo muchísimas ganas de tocar en el festival. Me parece un evento súper chulo y siempre me ha encantado el cartel. Así que me hace muchísima ilusión estar aquí este año.

R.He estado en Cádiz sólo una vez, el año pasado, para el concierto de Operación Triunfo. Fue una experiencia muy guay. Después del concierto me quedé un par de días para conocer un poco más, ver algunas playas. Me encantó.

P.¿Qué importancia crees que tiene para artistas como tú poder tocar en eventos como éste?

R.Creo que es súper importante que los artistas jóvenes tengamos la oportunidad de tocar en eventos y festivales como éste, porque al final somos el futuro de la música. Es fundamental que nos den oportunidades para poder crecer, crear y aprender, para que dentro de unos años podamos hacer cosas aún más chulas y evolucionar más rápidamente.

P.Concert Music Festival se ha hecho famoso por su ambiente único. ¿Qué esperas transmitir al público gaditano durante tu actuación?

R.Sobre todo, diversión. Nuestro show es muy animado, muy desenfadado, de saltar, de disfrutar, de ser libre y de abrirte y hacer lo que quieras y de no tener vergüenza de disfrutar, y eso es lo que quiero transmitir en el festival. Creo que eso se va a lograr, porque además si algo sé es que el público gaditano es muy divertido y muy abierto. ¡Tengo muchas ganas!

P.¿Has tenido la oportunidad de probar alguna gastronomía típica de Cádiz? ¿Qué plato o sabor recomendarías a tus seguidores?

R.Sí, el año pasado, después del concierto de OT, probé algunas cosas típicas y la verdad es que todo estaba riquísimo. Sobre todo la comida del mar —no sé si se dice así exactamente, seafood en inglés—, el marisco, supongo. ¡Muy, muy rico!

P.Hay alguna experiencia o recuerdo personal que te haya marcado y que luego hayas reflejado en tus canciones?

R.Muchísimas. Yo creo que no se puede escribir sin vivir. Todas mis canciones tienen que ver con experiencias reales, yo escribo sobre la vida. A veces son mías y otras veces son vivencias de personas que me rodean o que quiero, pero siempre intento escribir sobre cosas que me parezcan importantes o interesantes para hablar en canciones.

P.¿Hay algún artista o banda de Cádiz o Andalucía que admires o que te haya influido de alguna manera?

R.¡Sí! De Cádiz admiro muchísimo a Niña Pastori. Es verdad que no tiene mucho que ver con la música que yo hago, pero siempre me ha gustado mucho y la he escuchado desde siempre.

R.Y de Andalucía en general, hay muchos artistas, pero para mí Pablo López es un referente enorme. Tuve la suerte de hacer una canción con él, Tulipanes, y ha sido un sueño cumplido poder trabajar con alguien a quien admiro tanto.

P.Si tuvieras que elegir una palabra para describir tu música y que también represente algo que tienes en común con Cádiz, ¿cuál sería y por qué?

R.Diría "sol", porque brilla. Creo que esa palabra representa bien mi música y también a Cádiz.

P.¿Qué planes tienes después de este concierto?

R.Seguimos con la gira durante unas cuantas fechas más. Ya estamos terminando, después de un año entero de estar de gira con La Libreta Rosa Tour. Y después... empieza un nuevo capítulo. Tengo muchas ganas de ver hacia dónde me lleva y cómo se desarrolla. Eso es lo que más ilusión me hace ahora mismo.