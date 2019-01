La instalación del nuevo césped de El Fontanal se iniciará el 4 de febrero

Tras la construcción de una visera en el graderío, así como de nuevos vestuarios y una cantina, el Campo Municipal de Deportes El Fontanal acogerá en los próximos días una nueva mejora, concretamente la instalación del nuevo césped artificial, que supondrá una inversión de 120.516 euros.

En este sentido, la empresa adjudicataria de esta actuación, Realturf Systems SL, iniciará el próximo 4 de febrero los trabajos en las instalaciones municipales, con el objetivo de que el primer equipo del Chiclana Industrial pueda estrenar el sintético el domingo 17 de febrero, puesto que el día 10 disputa su encuentro de liga a domicilio.

De esta forma, el Ayuntamiento, el Chiclana Industrial y la empresa adjudicataria de las obras trabajan de forma conjunta en la coordinación de las actuaciones previstas, “para que éstas puedan causar las menos molestias posibles”. “Aunque sabemos que no es fácil, el objetivo es que el día 17 de febrero el primer equipo del Chiclana Industrial pueda disputar su encuentro liguero en El Fontanal. Pero si eso no fuese posible porque no hubiesen terminados las obras a causa del mal tiempo o cualquier inconveniente que surgiera, el conjunto rojinegro tiene a su disposición las instalaciones de Huerta Mata”, explica el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, quien añade que “lo mismo sucede con los entrenamientos y encuentros de los equipos de las categorías inferiores del club. Así, los técnicos de la Delegación ya están trabajando en el reparto de los distintos equipos a lo largo de las numerosas instalaciones deportivas municipales existentes en Chiclana”.

El resposanble de Deportes aprovechó la ocasión para pedir disculpas de antemano a deportistas, padres y madres “por las molestias que puedan surgir, pero confiamos en que las obras sean lo más rápido posible y, sobre todo, que el resultado sea que El Fontanal pueda contar con un césped de calidad”.

En cuanto a las actuaciones previstas en el proyecto, éstas consistirán en el levantado del césped existente que se encuentra muy deteriorado por el uso y el paso del tiempo; mejora en el firme para evitar acumulación de agua en determinadas zonas del terreno de juego; así como la colocación de pavimento de césped artificial con categoría mínima 1 Star según clasificación FIFA, fabricado con fibras monofilamento con nervio central de sección circular reforzado y polietileno de baja abrasión; y relleno de arena de sílice lavada y secada repartido mediante maquinaria especial. El Ayuntamiento resalata que esta nueva actuación se suma a las obras de creación de nuevos vestuarios e instalación de la cubierta de la grada con cargo a distintos programas como el Profea (Plan de Fomento del Empleo Agrario) y el Plan Invierte. En este sentido, hay que recordar que las obras de la nueva cubierta del campo municipal de fútbol El Fontanal, así como las reparaciones y mejoras de la pista del velódromo municipal José Manuel Moreno Periñán, llevaron consigo una inversión conjunta de casi 70.000 euros con cargo al Plan Invierte, mientras la inversión ascendió a 408.000 euros para los nuevos vestuarios, que se ejecutaron en dos fases con cargo al Profea.