Cerca de 600 familias chiclaneras se benefician de la escuela infantil gratuita

El inicio del curso escolar 2025-2026 trae consigo una medida que mejora de forma tangible la vida de muchas familias chiclaneras: la gratuidad del servicio socioeducativo para los niños y niñas de 2 a 3 años en las escuelas infantiles. Un total de 587 familias de Chiclana ya se benefician de esta iniciativa del Gobierno andaluz

Aunque la gratuidad completa se aplica al tramo de dos a tres años, la previsión de la Junta es extender esta política a todo el ciclo de Educación Infantil en un horizonte de seis años.

La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascen Hita, ha valorado esta iniciativa como “una muestra clara de cómo las políticas del PP en la Junta se traducen en beneficios directos para las familias. No hablamos de promesas, sino de hechos: una educación infantil pública, gratuita y de calidad que llega a quienes más lo necesitan”.

En la provincia de Cádiz, la cifra asciende a más de 6.000 familias beneficiadas por este programa. Además del servicio educativo gratuito en horario de 9:00 a 15:30, se ofrecen bonificaciones en comedor, aula matinal y aula de tarde, ajustadas a las condiciones de cada hogar.

“Esta es una herramienta real para ayudar a las familias trabajadoras, especialmente a las madres y padres que quieren conciliar sin renunciar al empleo o a la educación de sus hijos”, ha señalado Ascen Hita.

La inversión de la Junta para cubrir las plazas gratuitas de 2 a 3 años es de 40 millones de euros, lo que supone que cada plaza —valorada en 240,53 euros mensuales— es asumida íntegramente por la administración autonómica. A ello se suma una partida de 290 millones de euros en ayudas a familias, con un incremento del 58 % respecto a 2018, apunta el PP en una nota.

“Hablamos de una política de justicia social y de igualdad de oportunidades. La educación gratuita desde las etapas más tempranas nivela el punto de partida de todos los niños y niñas, sea cual sea su origen”, ha defendido Hita.

La red de centros adheridos a esta medida alcanza los 2.197 en toda Andalucía, 289 más que en 2018, lo que refleja, según el PP, la solidez del sistema y su capacidad para llegar a cada municipio. El modelo, además, combina centros públicos y privados adheridos, garantizando tanto cobertura como calidad educativa.

Ascen Hita ha querido destacar también el impacto local de esta medida: “En Chiclana, esta política supone un alivio económico para cientos de familias y una mejora significativa en el sistema educativo. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo una gestión centrada en las personas, transparente y comprometida con el futuro de nuestra ciudad”.

Por último, la líder de los populares chiclaneros subraya que esta medida “forma parte de una política útil, eficaz y justa que apoya a las familias trabajadoras y también a las más vulnerables, reforzando la protección social en una etapa clave para el desarrollo infantil".