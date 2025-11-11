El centro Box, nuevo punto para donar sangre en Chiclana

Atendiendo la demanda de la ciudadanía y para facilitar el estacionamiento de vehículos en las proximidades, el Ayuntamiento de Chiclana habilitará el Centro de Iniciativas Juveniles Box para la campaña de donación de sangre. De esta forma, cada dos meses se habilitará en este equipamiento municipal un espacio para tal fin. Así lo anunció el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, quien compareció en rueda de prensa junto a la representante del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Gloria Rivero.

Hay que recordar que, hasta el momento, la donación de sangre se viene realizando en el Edificio Brake y en la Iglesia Evangelista de Huerta del Rosario. Sin embargo, ante la demanda ciudadana de encontrar otra ubicación con fácil aparcamiento, se ha establecido también el centro Box, donde se iniciará esta labor este jueves, 13 de noviembre, de 17.30 a 21.30 horas.

Al respecto, Guillermo Sierra explicó que estas colectas de donación de sangre se realizarán de forma bimensual, aunque el mes que viene habrá una extraordinaria, concretamente, el próximo 18 de diciembre. Las demás que hay previstas serán el 15 de enero, el 19 de marzo y el 14 de mayo.

Por su parte, Gloria Rivero agradeció su colaboración al Ayuntamiento de Chiclana, “porque es difícil encontrar sitios que reúnan las condiciones necesarias de higiene, climatización y acceso para las personas”. Además, hizo un llamamiento a la población para que se acerque a donar sangre, “porque es muy necesaria para la ayuda a pacientes de diversas enfermedades y en época de vacaciones siempre bajan las reservas”.