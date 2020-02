El parque de La Loma acoge este domingo la carrera 'Batalla de Chiclana'

El Parque de la Loma acogerá este domingo la primera edición de la Carrera Batalla de Chiclana, que dará comienzo a las nueve y media de la mañana.

“Se trata de una nueva prueba con la que contará el Circuito Local esta temporada y que llega para engrandecer este circuito”, ha señalado el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, destacando que “con esta cita, todos los participantes podrán disfrutar de un espacio natural con el que contamos en el municipio y que, además, es parte importante en la historia de nuestra localidad, por haber sido escenario de esa batalla que da nombre a la prueba”.

La salida para las categorías de sub’18 a veteranos se dará a las nueve y media de la mañana, siendo la distancia a recorrer de algo más de siete kilómetros. La salida de los participantes sub’16 será a las diez y media y la distancia será de dos kilómetros, al igual que los sub’14 cuya salida será un cuarto de hora más tarde.

Los atletas de las modalidades sub’12 y sub’10 recorrerán un kilómetro y las salidas serán a las once y y once y cuarto, respectivamente, mientras que los pitufos correrán 200 metros y saldrán a las once y media.