Soy Caribe, la cita solidaria y artística de este verano en Chiclana

Arte y educación se unen en lo que promete ser la cita solidaria de este verano en Chiclana: la exposición benéfica ‘Soy Caribe’, que se inaugurará este miércoles, 17 de julio, en Boho Market, y se podrá visitar hasta el 31 de este mes, en horario de 20.00 a 24.00 horas.

Su impulsora es la chiclanera Mari Paz Galera que, como patrona de la Fundación Balms para la Infancia, ha querido traer a su ciudad esta interesante muestra colectiva, compuesta por obras de jovencísimos alumnos de las escuelas de arte que esta entidad posee en dos de los barrios más vulnerables de República Dominicana y Colombia, centros a donde irá destinado todo el dinero recaudado durante estos días con la venta de estos trabajos.

La chiclanera Mari Paz Galera es la impulsora de esta iniciativa benéfica

Esta exposición, cuyos autores son niños y niñas de entre 7 y 17 años, aterriza a en el municipio cargada de esfuerzo e ilusión y dispuesta a repetir los éxitos obtenidos en el Hospital Real de la Misericordia ‘Hospitalillo’, de Marbella; en la Casa de Galicia, de Madrid, y en la Sala Rosalía de Castro, de la sede de la Diputación en Vigo.

Representantes de Fundación Balms, Casa de Galicia y Granito de Paz. Entre ellos, Mari Paz Galera y dos de los artistas.

Al respecto, Mari Paz Galera señala que llega a Chiclana “aprovechando las vacaciones de verano. Con la visita de tantas personas, queremos, por un lado, dar a conocer los proyectos que realizamos en estos dos países y, por otro, recaudar fondos con la venta de las obras”.

Esta causa benéfica tiene como objetivo poner en valor el poder del arte y la cultura como herramientas sociales transformadoras. De tal manera que estas escuelas fueron las que, “a través del reconocimiento de su contexto y cultura, decidieron y desarrollaron la temática de la muestra: la identidad caribeña que les une. Cada obra y cada pincelada están llenas de sensibilidad, técnica y color, pero sobre todo de experiencias vividas por cada uno de sus protagonistas”, apuntan desde la Fundación Balms.

Niños de la escuela de Colombia.

Sobre cómo surgió la idea, Mari Paz recuerda que, “desde la Fundación, me contaron que querían traer las pinturas de los dos centros a España y así, no solo mostrarlas, sino que lo que se consiguiera con la venta iría a las dos escuelas, con la finalidad de que estas sigan creciendo y enseñando a los niños el Arte como herramienta para un futuro mejor”. Y continúa diciendo: “Me pidieron que organizara la de Madrid y me puse en contacto con la Casa de Galicia para ver si era posible hacerla allí. Fue una colaboración extraordinaria, un éxito de asistencia y ventas y una satisfacción increíble”. Para terminar, afirma: “Ahora la traigo a mi pueblo. Tengo la mayor ilusión puesta en ello”.

Alumnos de la Escuela Mauro Lorenzo.

Por otro lado, es importante señalar que no solo en Boho Market se tendrá la oportunidad de colaborar con ‘Soy Caribe’. En la Galería Everlasting, en el Centro Comercial Novo Sancti Petri, no solo se exponen varias de sus obras, sino también se podrán adquirir camisetas estampadas con algunos de estos singulares trabajos, al igual que en su web: everlastingart.es, a un precio asequible a todos los bolsillos.

Asimismo, para el 21 de agosto, se ha organizado una cena benéfica, que tendrá lugar en el restaurante Momento Andaluz, del Boho Market.

En la Galería Everlasting también se pueden adquirir camisetas con las obras estampadas

La Fundación Balms para la Infancia lleva dos décadas trabajando por los derechos de la infancia más desfavorecida. Entre otras estrategias, emplea el arte para acercar las disciplinas artísticas a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Escuelas

Uno de sus proyectos se desarrolla en la Escuela de Arte Mauro Lorenzo, ubicada en el barrio Santa Lucía (Santiago Oeste, República Dominicana), una zona muy vulnerable. Cuenta con talleres de teatro, danza y pintura, donde se han formado más de 180 niños y niñas.

El segundo forma parte de la Fundación Granitos de Paz (granitosdepaz.org.co). Nacida en 2012, esta escuela se concibe como un espacio para la enseñanza que tiene por objetivo desarrollar la creatividad del alumnado, de 2 a 16 años, y su capacidad a la hora de expresar sus ideas, pensamientos y emociones a través de las artes plásticas. En ella participan 350 niños y niñas del barrio Olaya Herrera del sector Rafael Núñez, una de las zonas con los mayores índices de violencia de Cartagena de Indias.

La Fundación Balms trabaja por los derechos de la infancia más desfavorecida

Granitos de Paz lleva 20 años trabajando en ese sector, llevando esperanza, educación, desarrollo, y trabajo a las familias para poder salir adelante y superar el umbral de la pobreza.

Los pequeños en un aula del centro de República Dominicana.

A esta escuela pertenece Deiner Guerrero, un adolescente de 15 años, que encontró en el arte el camino para transformar su vida y la de su familia. Gracias a su talento, viajó a España, junto a su compañera Saray Arnedo, de 12 años, para asistir a la inauguración de ‘Soy Caribe’ en Vigo y Madrid, un hecho sobre el que se mostró muy sorprendido y calificó de “una oportunidad increíble”.

La joven artista Saray Arnedo, junto a su obra.

Deiner, al que le gustaría llegar a ser un pintor reconocido en el futuro, asegura que está “soñando a lo grande” y se muestra convencido de que “el arte puede cambiar la vida de las personas”, como le está ocurriendo a él.

En la mano de todos está que así sea para estos jóvenes artistas de Colombia y República Dominicana.