El Consistorio plantará un árbol por cada nuevo nacimiento que se produzca en Chiclana

El gobierno municipal llevará al Pleno ordinario del mes de abril, que se celebra este jueves a las seis de la tarde, una propuesta denominada ‘Una vida, un árbol’, que ha sido remitida por la Fundación Savia, a través de la cual el Ayuntamiento de Chiclanar reclamará la creación de la figura del Defensor de Generaciones Futuras dentro de los objetivos marcados en la Agenda 2030, así como la plantación de un árbol por cada bebé nacido en el municipio.

“Hay municipios que se están adhiriendo a esta propuesta y, en especial, en todo lo relacionado con las políticas de plantación de arbolado con la colaboración de distintos colectivos de Chiclana”, ha expresado el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, quien ha añadido que “nos parece una magnífica idea que podamos poner en marcha este programa, en el que cada cierto tiempo organicemos una jornada con la participación de parejas que hayan tenido un hijo y que se dediquen a sembrar un árbol y poner una placa con el nombre del recién nacido”.

De esta forma, el objetivo es asociar el nacimiento del bebé a la plantación del árbol, implicando a la familia y ofreciéndole una referencia de la ubicación, la especie, información de sus cuidados y longevidad y lograr con ello un vínculo, un lazo afectivo entre la nueva vida de la persona y el crecimiento del árbol. Todo ello, de cara a aumentar el compromiso y conciencia, reforzando la identidad y pertenencia y una mayor sensibilidad a las posibles inclemencias a las que pueda ser sometido el patrimonio natural.

En este sentido, el delegado de Medio Ambiente ha resaltado que, “en definitiva, no es más que llevar a cabo de otra forma una campaña de concienciación, de forma que la gente pueda sentir como suyos estos árboles”. “Como padre, me hubiera gustado hacerlo en su momento y creemos que se trata de una iniciativa que puede tener mucha aceptación y que, entre todos, podamos poner nuestro granito de arena en cuanto a la conservación del medio ambiente”, ha incidido. "No podemos olvidar que Chiclana es una ciudad que no para de crecer y estamos convencidos de que se trata de una iniciativa que tendrá éxito, porque también tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a las plantaciones”, ha recalcado Roberto Palmero, quien ha añadido que, “una vez se apruebe la propuesta en Pleno, cuestión que confío suceda esta jueves, nos pondremos a trabajar de cara a la organización de una jornada con los padres”.