Campaña entre el alumnado de Secundaria de Chiclana para evitar el consumo de tabaco y vapers

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación Municipal de Salud, pone en marcha, un año más, una campaña para evitar el consumo de tabaco y vapers entre los jóvenes de la ciudad, que en esta ocasión está organizada conjuntamente con la Consejería de Salud y Consumo, el Servicio Andaluz de Salud, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, U.G.C. Chiclana-El Lugar, La Banda y Costa Los Gallos y la Delegación Municipal de Deportes. Así lo anunciaron su titular, Isabel Butrón; el responsable de Salud, Guillermo Sierra, y la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Begoña López.

Así, entre las actividades previstas y que están dirigidas a alumnado de 1ª de ESO, se encuentran charlas de prevención del consumo de tabaco y vaper y la I Marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’.

En cuanto a las charlas ‘Las verdades sobre los vapers’, serán impartidas por personal de los programas de Deshabituación Tabáquica y Enfermeras Escolares referentes. En este sentido, indicar que se han inscrito los IES Ciudad de Hércules, Fernando Quiñones, Huerta del Rosario, Pablo Ruíz Picasso y Poeta García Gutiérrez y el Colegio la Salle, con un total de 1.201 estudiantes de 1º y 2º de ESO.

Por otro lado, el próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 11.00 horas, se llevará a cabo la I Marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’, con un recorrido urbano, cuya salida y llegada será la Plaza de las Bodegas.

Sobre este asunto, Guillermo Sierra señaló que esta programación surge de la colaboración entre las delegaciones de Salud y Deportes y los centros de salud de la localidad. Con respecto a la marcha, explicó que el objetivo “es la promoción de hábitos saludables, evitando el consumo de tabaco y vapers en el alumnado de Secundaria”.

Por su parte, Isabel Butrón destacó la importancia de cuidar el cuerpo “para cuidar nuestra vida, por lo que quiero animar a toda la juventud y deportistas a que tomen parte en la marcha y tomen conciencia así de la importancia de desarrollar hábitos saludables”.

Por último, Begoña López agradeció el trabajo que hacen los profesionales del área en los centros de salud y educativos para sacar adelante las actividades de concienciación y la buena disposición y la colaboración del Ayuntamiento.