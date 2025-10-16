Campaña entre el alumnado de Secundaria de Chiclana para evitar el consumo de tabaco y vapers
En ella participarán 1.200 estudiantes de seis centros educativos
Tendrá lugar la marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’, el día 22 por las calles del centro
Chiclana: Más de 8.000 menores tomaron parte en el programa de Deporte en Edad Escolar
El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación Municipal de Salud, pone en marcha, un año más, una campaña para evitar el consumo de tabaco y vapers entre los jóvenes de la ciudad, que en esta ocasión está organizada conjuntamente con la Consejería de Salud y Consumo, el Servicio Andaluz de Salud, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, U.G.C. Chiclana-El Lugar, La Banda y Costa Los Gallos y la Delegación Municipal de Deportes. Así lo anunciaron su titular, Isabel Butrón; el responsable de Salud, Guillermo Sierra, y la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Begoña López.
Así, entre las actividades previstas y que están dirigidas a alumnado de 1ª de ESO, se encuentran charlas de prevención del consumo de tabaco y vaper y la I Marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’.
En cuanto a las charlas ‘Las verdades sobre los vapers’, serán impartidas por personal de los programas de Deshabituación Tabáquica y Enfermeras Escolares referentes. En este sentido, indicar que se han inscrito los IES Ciudad de Hércules, Fernando Quiñones, Huerta del Rosario, Pablo Ruíz Picasso y Poeta García Gutiérrez y el Colegio la Salle, con un total de 1.201 estudiantes de 1º y 2º de ESO.
Por otro lado, el próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 11.00 horas, se llevará a cabo la I Marcha saludable ‘Ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo’, con un recorrido urbano, cuya salida y llegada será la Plaza de las Bodegas.
Sobre este asunto, Guillermo Sierra señaló que esta programación surge de la colaboración entre las delegaciones de Salud y Deportes y los centros de salud de la localidad. Con respecto a la marcha, explicó que el objetivo “es la promoción de hábitos saludables, evitando el consumo de tabaco y vapers en el alumnado de Secundaria”.
Por su parte, Isabel Butrón destacó la importancia de cuidar el cuerpo “para cuidar nuestra vida, por lo que quiero animar a toda la juventud y deportistas a que tomen parte en la marcha y tomen conciencia así de la importancia de desarrollar hábitos saludables”.
Por último, Begoña López agradeció el trabajo que hacen los profesionales del área en los centros de salud y educativos para sacar adelante las actividades de concienciación y la buena disposición y la colaboración del Ayuntamiento.
