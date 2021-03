La Batalla de Chiclana, 210 años después

Como cada 5 de marzo, la ciudad conmemora el aniversario de la Batalla de Chiclana, una efemérides que este año cumple 210 años. Así pues, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el comandante general de la Infantería de Marina, Antonio Planells, han procedido a la tradicional colocación de la corona de laurel en memoria de los caídos, acto que, debido a las inclemencias del tiempo, se ha celebrado en el Atrio del Ayuntamiento. Asimismo, han visitado la exposición ‘De la guerra a la paz’, inaugurada el pasado martes y que permanecerá hasta el próximo 12 de marzo, para continuar con las intervenciones y entrega de obsequio al comandante general de la Infantería de la Marina por parte del alcalde con motivo de su pase a la reserva.

“Con motivo del 205 aniversario de la Batalla de Chiclana comenzamos a hablar con el señor Planells, que tuvo la mejor disposición para colaborar con nosotros, participando también en el 50 aniversario de la Riada y ahora ha tenido la amabilidad de acompañarnos para colocar la corona de laurel con el 210 aniversario”, ha expresado el alcalde, quien ha resaltado que “lo importante es que hayamos podido contar con la participación de una persona tan relevante para España y que ha tenido muy importantes funciones en el Ejército”.

Asimismo, coincidiendo con el pase a la reserva del comandante general de la Infantería de Marina, José María Román ha aprovechado la ocasión para hacerle entrega de un obsequio de recuerdo. “Es personas honesta mostrar nuestra gratitud a una persona que, representando al Ejército, ha estado colaborando con Chiclana en un esfuerzo compartido por recuperar en nuestra memoria un hito tan importante de nuestra historia como la Batalla de La Barrosa”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “Chiclana es un pueblo de personas humildes y trabajadoras, que nos hemos ganado nuestro propio futuro sin que nadie nos lo haya regalado. Y cuando alguien muestra su predisposición como ha hecho el señor Planells se lo agradecemos de corazón”.

Por su parte, Antonio Planells ha recordado que su vinculación con Chiclana y con este Ayuntamiento comenzó en 2015, “cuando recién llegado al Tercio de Armada se nos invitó a participar en el recuerdo del 50 aniversario de la riada de la ciudad. Fue la primera vez que la Infantería de Marina participó de forma muy activa, porque los medios con los que contaba eran los idóneos para salir adelante de aquel drama, gracias a los medios anfibios que tenían entonces y que fueron fundamentales para el rescate de muchas personas. La obligación que supuso tener que estudiarme aquel hecho, me despertó inquietud sobre Chiclana, unido a diversos consejos de familiares directos muy vinculados con esta ciudad”.

Así, Planells ha señalado que “posteriormente, surgió la conmemoración de la Batalla de la Barrosa y eso me obligó de nuevo a estudiarme aquel hecho histórico, totalmente desconocido para mí, pero, casualidades de la vida, desde el punto de vista estratégico, los infantes de Marina habíamos formado parte de aquella tropa expedicionaria, que, saliendo de Cádiz, desembarcó en Tarifa. Así, estábamos llevando a cabo una operación anfibia, que es nuestra razón de ser y nuestra forma de actuar natural”, ha señalado, incidiendo en “el interés que todo ello me provocó y que me trajo de nuevo a Chiclana para rememorar entonces el 205 aniversario”. Por último ha indicado que “cuando se me ha ofrecido la posibilidad de celebrar este 210 aniversario no podía decir que no, porque para mí es un auténtico honor, coincidiendo con mi retirada. Espero que quien me suceda siga reconociendo estos dos eventos en los que la Infantería de Marina ha tenido un papel muy importante. Por ello, mi relación con Chiclana nace y permanecerá en mí hasta que mi memoria siga funcionando”.

Además, la jornada de hoy ha acogido la presentación de dos paneles informativos, creados por la Asociación Pro Fundación de la Batalla de la Barrosa, que serán itinerantes por los centros educativos del municipio. Un evento en el que han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; miembros de la Asociación encabezados por su presidente, José de Mier, y el autor de los paneles, José Luis Díaz de la Torre.

Susana Rivas ha señalado que “estos paneles son una presentación de todo lo que fue este hecho histórico y la ocupación francesa, siendo una manera diferente de conocer esta parte de nuestra historia”. También ha agradecido la implicación de la Asociación para dar a conocer lo que fue la Batalla y lo que supuso para la época y para la zona.

José de Mier ha destacado que uno de los objetivos de la asociación es “entrar en los colegios, es decir, llevar esta información a los centros de Secundaria y Primaria a través del gran mural que presentamos. Un espacio en el que está explicado qué fue y cómo fue la Batalla y esto puede dar pie a ciclos de conferencias o concursos de dibujo, entre otras iniciativas, que se irán desarrollando durante este curso y el que viene. Creemos que si la ciudadanía comienza a conocer la batalla desde la juventud, seguro que serán muchas las personas que estudien la batalla y lo que supuso para Chiclana”.

Además, José Luis Díaz de la Torre ha explicado que la idea de estos paneles fue de la asociación, “que siempre ha tenido mucho interés por hacer llegar esta información a los jóvenes. El Pincel ha sido capaz de captar la idea mejor de lo que teníamos pensado y contamos ahora con un material idóneo. Estos carteles muestran imágenes un textos muy resumidos de forma que se narra la batalla de forma lineal para que pueda colocarse en espacios durante un prolongado periodo de tiempo, para que el alumnado pueda conocer esta parte de nuestra historia”.

Por otra parte, cabe destacar que esta tarde se celebrará el acto en memoria de la Batalla de 5 de marzo de 1811, en el punto mágico de la Loma del Puerco. En este acto, se procederá a la colocación de la corona en el monolito, a la lectura del soneto inédito de Eduardo de Ory, denominado ‘Romance heróico sobre la Batalla de Chiclana’, concluyendo con la actuación del trío de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana.