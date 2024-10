El Ayuntamiento destina más de 5 millones a mejorar la red de pluviales en Chiclana

Tras los episodios de lluvias del pasado sábado, en los que se registraron 82 litros por metro cuadrado durante 24 horas, de los que 54 fueron entre las 12.20 y las 13.30 horas, provocando acumulación de agua puntual en zonas como Las Albinas, El Torno o el centro, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, explicaron este lunes las actuaciones previstas en los próximos meses para seguir mejorando la red de pluviales de Chiclana. “Aunque es cierto que se acumuló agua en algunas zonas, también es verdad que los trabajos realizados en El Pilar funcionaron muy bien, así como las labores previas de mantenimiento en el programa de limpieza de cauces y cunetas y de imbornales”, comentó el regidor municipal.

También quiso agradecer al equipo humano de Chiclana Natural y de la empresa Repike “que estuvo trabajando, no solo el sábado, sino también en jornadas previas”, para lamentar, “una vez más, la acumulación de toallitas en las alcantarillas, que provocan que éstas no pudieran absorber el agua”. En este sentido, desde el Consistorio se indicó que los operarios han retirado en los últimos días un total de 1.690 kilos, mientras que en los meses de julio y septiembre fueron 1.100 y 1.700 kilos, respectivamente. Por lo tanto, se pide “un poco de colaboración ciudadana para evitar los atascos por este motivo, al actuar estas de tapón”.

Así pues, de cara a evitar nuevas acumulaciones de agua en caso de fuertes lluvias, el Ayuntamiento de Chiclana adjudicará en las próximas semanas las distintas actuaciones previstas en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que cuenta con una inversión de más de 4 millones de euros. “Estas actuaciones nos permitirá contar con la información necesaria para tomar las decisiones más oportunas”, declaró José María Román.

Por otro lado, de cara a evitar acumulación de agua en la calle Carmen Picazo, se va a incrementar el número de aliviaderos sobre el río Iro. “El aterramiento que se provoca con los movimientos de tierra del talud lleva consigo su menos efectividad, por lo que vamos a aumentar el número de aliviaderos allí”, detalló el alcalde para agregar posteriormente que “también vamos a licitar las obras de un proyecto ya redactado para solventar la acumulación de agua en la zona de El Torno, Las Bolas y San Carlos, que cuenta con un presupuesto de 450.000 euros”.

Asimismo, anunció que se va a actuar en la zona de las calles de los vientos, entre ellas, calle Huracán, en La Soledad, que acumula el agua procedente de la carretera de La Barrosa y de la avenida de la Diputación. “Así, se va a redactar un proyecto de un nuevo sistema general, para continuar por las calles Huracán y Almuraduz y desembocar finalmente en el caño de pluviales que hay detrás de La Longuera”, apuntó y añadió que “también vamos a actuar entre El Retortillo y la calle Concepción para bombear las aguas acumuladas”.

En definitiva, el regidor municipal desveló que “estamos hablando de inversiones de más de 5 millones de euros y con las que pretendemos solventar la acumulación puntual de aguas en las zonas más conflictivas del casco urbano de Chiclana”. A la vez que anunció que “también seguiremos con las labores de mantenimiento”.

Por su parte, Roberto Palmero agradeció al personal de Chiclana Natural y de las empresas adjudicatarias de los servicios de mantenimiento “el trabajo realizado en estos últimos días, no solo durante la jornada del sábado. “Además, quisiera resaltar el buen resultado de las labores realizadas en estos dos últimos años, tal y como pudimos ver en la zona de El Pilar”.

Avenida en tubería de la CAZG

Por último, desde el Ayuntamiento se ha informado que se ha producido una avería en la tubería principal del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, a la altura de Campano y que está afectando al suministro de agua en esta zona del municipio.