El Ayuntamiento concede al Chiclana Industrial 9.000 euros para ayudar en los gastos de gestión y funcionamiento del club

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Chiclana Industrial Club de Fútbol, Francisco Cordero, han firmado el convenio de colaboración entre las dos entidades, por el que el Ayuntamiento destina al club de fútbol un total de 9.000 euros. El objetivo de este convenio es sufragar los gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento de la entidad durante el año 2025. Un acto en el que también ha estado presente la delegada de Deportes, Isabel Butrón.

Durante la firma, José María Román ha destacado que “el Chiclana Industrial, además del equipo senior, cuenta con más de 200 niños en sus escalas inferiores. Además, se lleva a cabo no solo una magnífica labor deportiva, sino también una acción social y de integración muy importante y que llevó consigo que se hiciera el campo de fútbol de El Fontanal, uno de los mejores de césped artificial de la provincia, y luego el pabellón polideportivo”. “Así, en vez de estar los niños en la calle, podían disfrutar de unas buenas instalaciones municipales, al igual que sucede en la barriada de La Carabina”, ha comentado.

“Paco Cordero es un hombre del club de toda la vida, ligado al Chiclana Industrial desde hace más de 30 años y que conoce los colores como si los llevara en su sangre”, ha comentado el alcalde, quien ha agradecido a los integrantes del club por la labor que realiza y les ha animado “a seguir trabajando en esa línea”.

Por su parte, Francisco Cordero ha agradecido la colaboración siempre del Ayuntamiento, “una ayuda bastante importante porque nuestro club es humilde y no cuenta con grandes presupuestos. Aunque todo es mejorable, estamos muy satisfechos con las instalaciones que tenemos, que son de las mejores dentro de nuestra categoría en la provincia de Cádiz”, ha expresado el presidente del Chiclana Industrial, quien ha añadido que “siempre que el club ha necesitado de José María Román, él siempre nos ha ayudado y eso lo tenemos presente, por lo que estaremos ahí cuando él nos necesite”.