Consistorio y vecinos de La Banda reclaman a la Junta el centro de salud de La Cucarela

La necesidad del nuevo centro de salud de La Cucarela, en la zona de La Banda, sigue siendo una de las demandas más reiteradas tanto por parte de la Administración municipal, como por muchos vecinos de diversas zonas de la localidad que sufren a diario la masificación de algunos de los equipamientos de estas características existentes en Chiclana.

Y con este objetivo, el alcalde, José María Román, y las delegadas municipales de Presidencia, Salud y Participación Ciudadana, Cándida Verdier, Pepa Vela y María Ángeles Martínez, respectivamente, han mantenido un encuentro en la mañana de este martes con los representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y por la construcción del centro de salud de La Cucarela, una reunión que se ha celebrado en la parcela municipal que el Ayuntamiento pone a disposición de la Junta de Andalucía para la construcción de este equipamiento sanitario y en la que se ha instalado una valla informando a la ciudadanía de la situación en la que se encuentra este proyecto. Durante el encuentro, el regidor chiclanero ha solicitado, una vez más, a la Junta de Andalucía la necesidad de ejecutar este centro de salud para atender a la población de la zona de La Banda.

“A primeros de enero hicimos dos peticiones al Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y posteriormente hemos llamado en reiteradas ocasiones al consejero de Salud. Y no fue hasta julio cuando tuvimos respuesta de la Junta, en la que se nos decía que el cuarto centro de salud en La Cucarela no era necesario”, ha recordado el alcalde, quien ha recalcado que “esta respuesta, evidentemente, no coincide con la opinión de cualquier usuario que va a un centro de salud para ser atendido”. “Afortunadamente, este Ayuntamiento terminó el centro de salud de Los Gallos, porque no nos queremos imaginar qué hubiera pasado si en la pandemia no hubiese estado funcionando”, ha expresado.

Por otro lado, el regidor chiclanero ha resaltado que “en estos últimos años hemos podido comprobar cómo Chiclana ha crecido en más de 10.000 habitantes, lo que supone un pueblo nuevo. Por eso, insistimos una y otra vez en que hace falta un nuevo centro de salud y que este solar municipal de La Cucarela está destinado para este equipamiento, con el objetivo de que le dé servicio a toda la Chiclana residencial y la zona de La Banda, descongestionando los centros de salud existentes en la ciudad”. “Así, no llegamos a comprender cómo, en una cuestión tan vital como la salud, el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el más potente de la historia gracias a las transferencias de Europa y del Gobierno Central, ni siquiera contempla iniciar los trámites para hacer realidad este nuevo centro de salud”, ha criticado.

“No estamos reclamando que el centro de salud se haga mañana, sino que se inicien los trámites para que pudiera ser una realidad”, ha insistido José María Román, quien ha añadido que “todos los colectivos de La Banda están aquí, porque no es una reclamación política, sino una demanda ciudadana de una realidad que se está viviendo día a día en los centros de salud, donde la situación que están soportando los profesionales de la sanidad no tiene que ver con la decisión de la Junta de negarle el cuarto centro de salud a Chiclana, pese al incremento de población de esta ciudad”. “Incidir en que se trata de una cuestión vital y de salud pública”, ha expresado el alcalde, quien ha aclarado que “estaremos encantados de agradecerle a Moreno Bonilla que nos anuncie que el centro de salud pueda ser una realidad. Ojalá lo próximo sea que nos coja el teléfono el consejero de Salud o la delegada del Gobierno en Cádiz”.

Por su parte, el representante de la Plataforma ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y por la construcción del centro de salud La Cucarela, José María Palomino, ha indicado que, “como vecino del extrarradio de Chiclana, también tenemos derecho a que nos atiendan en condiciones en un centro de salud”. “Cuando vamos al centro de salud de La Banda, nos dan cita para 15, 20, 30 o más días y cuando vamos la visita es rápida, sin que nos puedan atender en condiciones”, ha lamentado Palomino, quien ha destacado que “este centro de salud no es una cuestión política, sino de salud, con el objetivo de que se pueda atender a los ciudadanos en condiciones”.