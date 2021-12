Chiclana seguirá trabajando de cara a las próximas fiestas, a la espera de la evolución de la pandemia

Tras las consideraciones que desde el Gobierno andaluz se hicieron en la jornada de ayer jueves sobre la necesidad de replantear las futuras fiestas que se celebrarán a lo largo de la próxima primavera en función de la evolución de la nueva variante del Covid-19, Ómicron, los responsables municipales en Chiclana han asegurado en este sentido que seguirán trabajando de cara a tenerlo todo preparado, tanto para el Carnaval como para la Feria, a la espera de conocer las circunstancias en las que se encuentre la pandemia en cada momento.

En este sentido, desde la Delegación de Fiestas, con José Alberto Cruz a la cabeza, se ha manifestado que, "en estos momentos estamos pendientes de que las fiestas que tenemos entre manos, las navidades, puedan celebrarse según lo previsto, y analizamos la situación a diario para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas y restricciones que puedan adoptarse en función de la evolución de los contagios en las próximas semanas".

Más allá de eso, desde el Consistorio se piensa que aún es pronto para plantearse otras alternativas con vistas a celebraciones como las de Carnaval o Feria, "ya que es imposible prever en estos momentos el estado en el que estará la pandemia en esas fechas", insisten. No obstante, recalcan que, "como no puede ser de otra manera, seguiremos trabajando y llevando a cabo las correspondientes gestiones y trámites administrativos necesarios para que, llegado el momento, se puedan celebrar las fiestas que en cada fecha correspondan, a no ser que las indicaciones de las autoridades sanitarias establezcan lo contrario".