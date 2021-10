El Consistorio chiclanero ya licita la redacción del nuevo PGOU

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy martes el inicio de la licitación para la contratación de los trabajos del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha recordado que “hemos seguido un procedimiento para tener cuanto antes un nuevo Plan General, ante la posibilidad de la anulación de nuestro PGOU. Ante esta previsión, adelantamos el trabajo para dotar de la máxima seguridad jurídica a la ciudad de Chiclana y que el vacío por no tener Plan dure el mejor tiempo posible. Se trata de una gran noticia para la ciudad, porque hay municipios a los que también se les ha anulado sus planes generales, pero aún no han avanzado al respecto. Nosotros podemos hablar ya de un trabajo hecho y que se ha previsto para volver a tener un PlanGeneral cuanto antes. Es un trabajo complicado, porque hay que tener mucho cuidado en la redacción de estos pliegos. No obstante, los técnicos han realizado una labor magnífica y entre todos, hemos tenido esa previsión para tener cuanto antes un nuevo PGOU”.

Así pues, los pliegos de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas se redactaron y firmaron, permitiendo poder llevarlos a la Junta de Gobierno Local de cara a iniciar el proceso de licitación. Además, ha recordado que “abrimos un periodo de consulta pública, que es preceptiva, el 10 de julio del pasado año, con una serie de sugerencias. Hemos pasado un proceso de participación ciudadana, en el que se han dado diferentes mesas con representantes del diseminado, el Consejo Local de Urbanismo, reuniones con los representantes de los polígonos industriales, dos mesas con representantes de asociaciones medioambientales de Chiclana, una relacionada con el conjunto histórico y una mesa inclusiva. Se trata de una serie de reuniones, hasta un total de ocho mesas de participación, que se han desarrollado en la ciudad con el coordinador del Plan General”.

De esta forma, ya se han realizado la consulta pública y el trámite de participación ciudadana con sus mesas. “A esto debía seguir lo que hemos aprobado hoy, que es el inicio de la licitación de los trabajos. Estas labores van a estar encaminadas a la redacción del avance el Plan General, al documento inicial estratégico y, por último, al estudio de la gestión de la participación ciudadana. Hablamos pues de los dos pilares fundamentales que debe tener un Plan General como son la tramitación ambiental y la participaciónciudadana. Hablamos sólo del avance, porque tenemos la Ley del Suelo en Andalucía (LOUA) y hay una tramitación parlamentaria que se está llevando a cabo, que es para la aprobación de la LISTA”, ha explicado la delegada.

“Nos encontramos en medio de dos leyes y no sabemos si la LISTA va a llegar ni cuándo podría hacerlo. Las clasificaciones de suelo que se hacen en la LOUA y las que se hacen en la LISTA son muy diferentes y por ello no queríamos sacar un inicio de licitación para todo el Plan General”, ha destacado, reseñando que “lo que hemos hecho es la licitación para la contratación del avance. Con el avance y el documento inicial estratégico comenzaremos la tramitación ambiental, esta tramitación puede durar más de un año, porque depende de la Junta de Andalucía y de cuándo ésta nos remita el documento de alcance. Suponemos que en esa fecha ya sabremos si habrá LISTA o LOUA, por lo que, llegado ese momento, podremos reformular elavance, que estará en una fase previa, para poder continuar con la aprobación inicial. Éste es el motivo por el que se sacan ahora únicamente estos trabajos de avance”.

Además, Ana González ha explicado que “el avance va a tener una tramitación y el documento inicial estratégico va a tener otra. El documento de avance tendrá su fase de aprobación en Pleno y luego una exposición pública y unas sugerencias y alegaciones, que serán parte de otro informe. Por otro lado, aldocumento inicial estratégico se incorporará el borrador del avance y todo se remitirá a la Junta de Andalucía, que nos tendrá que admitir a trámite ese documento y, a continuación, se elaborará un documento de alcance. Luego nos lo remiten nuevamente al Ayuntamiento y debe ser ratificado en Pleno. Así tendremos alrededor de un año y medio para saber se tenemos la LISTA o no y poder ratificar. Esa ratificación la haríamos con la clasificación del suelo y los criterios que marca la LOUA o los que marca la LISTA. Una vez en este punto, tendríamos que volver a licitar los trabajos para el resto del documento delPlan General”.

Por último, en lo que se refiere a la situación actual, González ha explicado que mientras llega el nuevo documento de Plan General, “vamos a sacarle el mayor partido a la situación que nos encontramos con las Normas Subsidiarias. Ahora nos encontramos con suelos que van a pasar de suelo urbano no consolidado a consolidado y permitirán la conexión de servicios básicos”, ha señalado la edil, recordando que “también estamos trabajando en las Normas Sustantivas. Solicitamos una reunión con la Junta de Andalucía, que hemos tenido que reiterar y por fin la Junta nos ha dado una fecha, el próximo 29 de octubre. Así, tenemos tres escenarios: Normas Subsidiarias, con la que podemos realizar conexión de servicios básicos fundamentalmente; Normas Sustantivas, con la reunión ya con la Junta, y la redacción del nuevo Plan General, en marcha desde hoy con el inicio del expediente de licitación de trabajos”.