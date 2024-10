El Ayuntamiento de Chiclana prevé aprobar inicialmente el POU en el Pleno de este mes

El Ayuntamiento de Chiclana recibió esta semana la documentación necesaria para la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana (POU), enviada por el equipo redactor de este documento urbanístico. Así lo anunciaron este lunes el alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez en rueda de prensa.

El POU marca aquello que se puede construir en todas y cada una de las parcelas del suelo urbano del término municipal. Para la tramitación de este y previamente a la aprobación inicial, se han solicitado los informes sectoriales, se han de realizar los informes previos de la Delegación de Urbanismo, técnico y jurídico, así como el informe de los departamentos de Intervención y el de Secretaría.

Con todos estos informes, este “será llevado al Pleno ordinario de este mes de octubre para su aprobación inicial”, anunció el alcalde, reseñando que “la documentación se ha demorado, porque la Junta de Andalucía dio unos plazos y todo se ha retrasado unos meses”.

Una vez que esto suceda, se procederá al periodo de exposición pública y de alegaciones, que tendrá una duración de 45 días hábiles, periodo en el que se solicitarán los informes sectoriales que no han sido requeridos con antelación a la aprobación inicial.

Finalizado este trámite, será el momento de contestación a las alegaciones, a la vez que se analizarán los diversos informes sectoriales que han sido remitidos. Además, se redactará el documento definitivo del POU y el estudio ambiental estratégico definitivo, que se enviará a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el objeto de que emita la declaración ambiental final. Aprobada esta y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se podrá proceder a la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Chiclana del POU.

En su intervención, José María Román subrayó que se trata de un documento muy importante, que consta de casi 3.000 páginas y 100 planos. “Probablemente, sea el primer Plan de Ordenación Urbana que se vaya a aprobar en Andalucía, vinculado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”. Además, el alcalde recordó que este documento traerá consigo un nuevo programa de vivienda, que oscilará entre las 6.000 y las 7.000 viviendas.

Además, detalló que el suelo del municipio que no es urbano y que estaría fuera del POU “queda amparado por el antiguo planeamiento de las normas subsidiarias, que sigue vigente para el suelo no urbano hasta que no se apruebe el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que está en fase de avance”.

José María Román también destacó en esta rueda de prensa las posibilidades que dan los planes especiales para las viviendas construidas sin licencia en el suelo rústico. “Son tres pilares relevantes a la hora de la actividad económico y de las posibilidades de servicio”, dijo.

Para la aprobación definitiva se necesitan el propio POU y el Estudio Ambiental Estratégico (EAE), que son dos documentos independientes. El POU está compuesto por información escrita y cartográfica, así como por la memoria de participación ciudadana, la de ordenación y la memoria económica. Además, cuenta con la normativa y ordenanza escrita y gráfica y el catálogo de protección de los edificios y la arqueología correspondiente al ámbito de la ciudad. También tiene tres anexos, que se refieren al impacto de la salud, el plan de descontaminación visual y el informe de suficiencia hídrica.

Por su parte, el Estudio Ambiental Estratégico consta de memoria y planos, del estudio acústico, del de cambio climático y de información con respecto a las vías pecuarias.