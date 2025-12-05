El Ayuntamiento de Chiclana insiste en que la Junta de Andalucía debe poner en marcha las tarjetas monedero

El delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, denunció, una vez más, “la dejadez, impasividad, falta de gestión y falta de corazón de la Junta de Andalucía en algo que consideramos de justicia social como las tarjetas monedero”, lamentando que “llevemos un año sin respuesta ante las necesidades de las familias chiclaneras, una situación que se agrava con la llegada de la Navidad”. En este sentido, el responsable socialista exigió al Gobierno andaluz que, “de una vez por todas, ponga en marcha el nuevo sistema para ayudar a familias vulnerables con menores a cargo y puedan hacer frente a unas fiestas dignas”.

Al respecto, el Consistorio recordó que el pasado mes de junio, junto a colectivos sociales de la ciudad, ya reclamó este recurso.

“Hoy es 4 de diciembre y, hasta el momento, nada se sabe del procedimiento a seguir para gestionar estas tarjetas monedero que debían estar funcionando, recordó Salado, quien preguntó “¿a qué espera el señor Moreno Bonilla para facilitar la implantación de este sistema de reparto de tarjetas monedero? ¿Le importa algo, un mínimo, aunque sea, las familias vulnerables andaluzas al señor Moreno Bonilla? ¿Se acuerda para algo de las familias vulnerables chiclaneras el señor Moreno Bonilla?”.

Esta medida transitoria finalizó el pasado 31 de diciembre, siendo competencia de las comunidades autónomas su gestión a partir de entonces. “Nos consta que hay comunidades autónomas que las gestionan en solitario desde hace meses”, indicó el delegado de Servicios Sociales, quien lamentó que “en Andalucía llevamos 12 meses de retraso, 12 meses de silencio, 12 meses sin poder atender las demandas de las familias más vulnerables con la dignidad que