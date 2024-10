El Ayuntamiento de Chiclana concede 9.000 euros a la Coordinadora Antidrogas Nueva Luz

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los representantes de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, encabezados por Antonio Peña y Paqui Guerrero, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes por valor de 9.000 euros para llevar a cabo el proyecto ‘Aprendiendo a decir no’, para la prevención del consumo de drogas, mediante la realización de actividades y reuniones con esa finalidad y para la rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas.

En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Nueva Luz tienen entre sus objetivos el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y en especial a la protección de colectivos que impulsan la integración social y la prevención de las adicciones y otros problemas que se dan en los contextos familiares y para lo que apoya la creación y mantenimiento de programas de prevención. A todo ello hay que unir el apoyo a la creación y mantenimiento de programas de prevención.

“Hemos avanzado muchísimos en las últimas décadas, pero no podemos bajar la guardia, porque no se ha acabado con la drogodependencia. De ahí que firmemos este convenio para llamar la atención sobre las adicciones”, ha comentado José María Román, quien ha resaltado que “es fundamental que jóvenes y no tan jóvenes sean capaces de tener la voluntad de decir no”. “Y cuando no se tiene esa voluntad, está el capital humano que hoy nos acompaña para ayudar a esa persona”, ha resaltado el alcalde, quien ha añadido que “todo lo que se hace a lo largo de año es fundamental para luchar contra la drogadicción y otras adicciones”.

Por su parte, Paqui Guerrero ha agradecido al equipo que conforma la coordinadora antidroga Nueva Luz “el magnífico trabajo que realiza durante todo el año”, así como al alcalde y al delegado de Servicios Sociales “la colaboración que siempre tenemos del Ayuntamiento, a través de este convenio, con el que podemos llevar a cabo este duro trabajo”. “Gracias a este esfuerzo, hemos logrado que la ciudadanía confíe en nosotros para que podamos ayudar a las personas que lo necesitan”, ha expresado.

Por otro lado, la representante de la coordinadora Antidroga Nueva Luz ha presentado la guía sobre adicciones que ha realizado la entidad social, en la que se explica todos los tipos de adicciones existentes, así como las acciones que desarrollan desde la coordinadora y recomendaciones para las familias.