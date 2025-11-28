El Ayuntamiento de Chiclana concede 8.400 euros a la Peña Carnavalesca Hombres del Campo

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Peña Carnavalesca Hombres del Campo, Agustín García, firmaron hoy un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana subvenciona a la entidad en los gastos de alquiler y mantenimiento del local social ubicado en calle Iro número 49 con una cantidad de 8.400 euros. El acto también contó con la presencia del delegado de Fiestas, Fede Díaz, así como representantes de la peña.

En el transcurso de la rúbrica, el alcalde agradeció a esta su implicación en el Carnaval de Chiclana, para subrayar que “este convenio tiene como objetivo ayudar a seguir trabajando en las numerosas actividades que desarrolla a lo largo del año en su nueva sede de la calle Iro, entre ellas, la zambomba que celebrará mañana a mediodía”.

Por su parte, Agustín García agradeció al alcalde y al delegado de Fiestas su implicación e invitó a la ciudadanía a este evento.

Hay que resaltar que la Peña Carnavalesca Hombres del Campo cumplió en 2023 su treinta aniversario, por lo que se ha convertido en una entidad señera del Carnaval de Chiclana. Durante este tiempo, ha participado de forma activa en la organización de numerosos actos carnavalescos, entre ellos, la famosa Langostiná Popular, además de ensayos generales de agrupaciones chiclaneras.