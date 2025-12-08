El Ayuntamiento de Chiclana concede 5.000 euros a la Asociación Cultural Carnavalesca Tatachín de la Frontera

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca Tatachín de la Frontera, Pedro Luis Meléndez, han firmado un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento subvenciona a la entidad en los gastos de alquiler y mantenimiento del local social ubicado en calle Humildad y Paciencia número 2 con una cantidad de 5.000 euros. Un acto que también ha contado con la presencia del delegado de Fiestas, Fede Díaz, y del representante de Tatachín, Ernesto Pereira.

José María Román ha asegurado estar muy contento con el trabajo que se está haciendo en materia de Carnaval en la ciudad. “El Carnaval de Chiclana tenía que evolucionar y debía hacerlo fuera de lo que existía. Tatachín lo ha hecho, ha aparecido con ideas nuevas y con mucho respeto a los mayores”, ha señalado, destacando que esta entidad ha avanzado y apartado y “esto hace que el Carnaval de Chiclana hoy sea más”.

Por su parte, Pedro Luis Meléndez ha agradecido la firma de este convenio, “porque esta ayuda es fundamental para nosotros, ya que nos ayuda a pagar la sede y lo que sumamos por cuotas de socios y patrocinios lo destinamos a actuaciones y a la cantera del Carnaval, en la que llevamos tres años trabajando ya. Vivimos un momento muy bonito, por la unión y por todo lo que implica el Carnaval”, ha finalizado.

Hay que destacar que la Asociación Cultural Carnavalesca El Tatachín de la Frontera tiene como finalidad promover y difundir el conocimiento y la afición a las tradiciones culturales de Cádiz y su provincia; fomentar la convivencia y el intercambio de conocimientos culturales entre los asociados; asesorar, apoyar y en su caso subvencionar a agrupaciones de carácter músico vocal especialmente en el ámbito de las agrupaciones carnavalescas; así como asesorar y colaborar con los distintos organizadores de los eventos culturales de Chiclana, especialmente en el mundo del Carnaval.