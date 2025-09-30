El Ayuntamiento de Chiclana ampliará a siete las distinciones municipales

El Pleno de la Corporación Municipal, celebrado en sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, aprobó hoy el expediente relativo a la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Chiclana, con el voto unánime de todos los miembros presentes. En este sentido, además de la Insignia de Oro de la Ciudad con motivo del Día de la Constitución y de la Insignia de Sancti Petri por el Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Chiclana incluirá la Insignia del Árbol de la Vida por el Día de las Personas Mayores, la Insignia por el 8 de marzo, la Insignia del Carnaval, la Insignia con motivo del 22N Día de los Gitanos Andaluces y la Insignia de Personajes Ilustres.

Por otro lado, el Pleno dio luz verde, con el voto favorable de toda la Corporación, salvo la abstención de Vox, al expediente relativo a la aprobación inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras del Ayuntamiento. Una medida que, tal y como afirmó el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, “es obligatoria, ya que la LISTA incluye en su norma el Registro de Entidades Urbanísticas. Así, una vez aprobado inicialmente, se abre un plazo de un mes de información pública para que toda la ciudadanía pueda presentar las alegaciones que estimen oportunas”.

Asimismo, con el voto a favor de los 13 miembros del gobierno municipal y de los dos concejales no adscritos y la abstención del resto de la Corporación, salió el expediente relativo al establecimiento del régimen jurídico de las declaraciones de bienes y causas de incompatibilidad y actividades de representantes locales. Asimismo, se aprobó por unanimidad la propuesta del grupo municipal del PSOE sobre el manifiesto de la Federación Salud Mental, que ha leído el alcalde.

Además, la propuesta del grupo de Izquierda Unida en defensa de una educación pública inclusiva y universal de calidad también recibió el visto bueno, con el voto a favor de PSOE, IU y el concejal Diego Rodríguez Frías y la abstención del resto de la Corporación. En este sentido, la delegada de Educación, María José Batista, recordó las necesidades en los colegios Atlántida, Al Ándalus, Alameda, Serafina Andrades y Tierno Galván, así como del instituto de Secundaria en la playa.

Finalmente, se rechazaron las mociones de control presentadas por los grupos de PP relativas a la seguridad en el municipio y al sector vitivinícola, así como de Vox sobre la barriada de Santa Ana y la calle Venencia.