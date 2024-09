El Ayuntamiento de Chiclana y AMPA del CEIP Serafina Andrades reclaman a la Junta el desdoble de las aulas prometido en enero de 2022

El Ayuntamiento de Chiclana y la AMPA del CEIP Serafina Andrades han vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía el desdoble de las aulas, que anunció el Gobierno autonómico que preside Juan Manuel Moreno Bonilla en enero de 2022. Así lo han demandado esta mañana la delegada de Educación, María José Batista, y la tesorera de la AMPA, Silvia García, quienes han estado acompañadas de madres de alumnos del centro. “Le pedimos, una vez más, a la Junta que cumpla con lo que prometió en 2022, porque a día de hoy no se ha hecho el desdoble de aulas anunciado hace más de dos años y medio”, ha comentado María José Batista.

“En enero de 2022 la Junta de Andalucía anunció en prensa que invertiría más de siete millones de euros del programa ‘Reformas y Mejoras’ en 24 centros educativos, entre ellos, el desdoble de aulas del CEIP Serafina Andrades, donde estaba prevista la ampliación de espacios complementarios en la segunda planta del colegio”, ha recordado la delegada de Educación, quien ha recalcado que “dos años y medio después el señor Moreno Bonilla no ha hecho nada, por lo que no cumple lo que promete”. “Por tanto, el señor Moreno Bonilla vuelve a suspender, no sólo en materia de Sanidad, sino también en Educación”, ha incidido Batista, quien ha añadido que “tanto la dirección del centro como la AMPA y el Ayuntamiento estamos cansados de preguntar qué pasa con este centro sin encontrar respuesta”.

Asimismo, la responsable de Educación ha insistido en que “esta actuación se podía haber ejecutado en el año 2022 o en el año 2023. Y todavía quedan tres meses para pueda hacerlo en 2024”. “Estamos hablando de una necesidad que tienen estos niños y niñas, que están dando clases en la Biblioteca o en el Aula de Robótica porque no tienen sus aulas”, ha lamentado María José Batista, quien ha añadido que “seguimos a la espera de que la Junta se ponga en contacto con el centro o el Ayuntamiento para que nos anuncie la ejecución de esas aulas”.

Por su parte, Silvia García ha destacado que “solo pedimos las mejoras necesarias para que nuestros niños y niñas estén mejor atendidos. Unas mejoras que se nos prometió en su día. No pedimos nada fuera de lo normal, solo que la Junta de Andalucía cumpla con lo que nos prometió, que tampoco es mucho”.