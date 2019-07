La asociación cultural La Idea estrena el sábado la obra 'El llanto del Pirata'

La Asociación Cultural 'La Idea' pone en escena el próximo sábado 27 de julio la obra El llanto del Pirata, de Guillermo Alonso del Real, colaborador de Diario de Cádiz en su edición de Chiclana, una representación interpretada por el actor Antonio Pantoja.

Se trata de una alegoría bastante contemporánea en claves de humor y drama (no es contradictorio), que continúa la tradición de teatro independiente iniciada hace varios años por el 'Taller La Bodega' en los sábados veraniegos de Chiclana. No se trata exactamente de un monólogo, porque es fruto del trabajo de todo un equipo orquestado por 'La Idea' durante meses de trabajo. Pretende, sobre todo, no aburrir y sí divertir e inquietar un poco al público.

La obra se representará en el Taller La Bodega (Calle de La Vid 14) los sábados 27 de julio, 10 y 17 de agosto. Para reservar pase a bordo es preciso llamar al contramaestre Antonio al teléfono 610817599. El aforo es bastante limitado.