ARCHI conmemora en Chiclana el Día Mundial sin Alcohol

El pasado 15 de noviembre se conmemoró el Día Mundial sin Alcohol, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar a la población acerca de los importantes efectos negativos que el consumo de alcohol tiene en la salud física, mental y social. En Chiclana, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chiclana (ARCHI) marcó esta fecha con una mesa informativa en la Plaza de las Bodegas, donde distribuyeron materiales educativos y fomentaron la reflexión sobre esta problemática.

Bajo el lema 'Hoy no bebo. Pruebo mi libertad', ARCHI invitó a la ciudadanía a sumarse a este día comprometiéndose a no consumir alcohol durante 24 horas y, además, a convertirse en portavoces de los riesgos que implica su ingesta. Los representantes de la asociación destacaron la importancia de visualizar el alcoholismo como una enfermedad que no sólo afecta a quien la padece, sino también al entorno familiar, laboral y social.

El presidente de ARCHI, Francisco Pacheco Cabello, explicó que el propósito de la actividad no es simplemente ofrecer información, sino también fomentar una reflexión personal y colectiva sobre el impacto del consumo de alcohol en la sociedad. “Queremos que las personas se den la oportunidad de vivir un día libres de alcohol, reflexionen sobre ello y saquen sus propias conclusiones. No se trata solo de una jornada simbólica, sino de un paso hacia la concienciación”, indicó.

La mesa informativa, atendida por miembros de la asociación, contó con la distribución de trípticos y cartelería que recogen los servicios que ARCHI ofrece para la prevención y el tratamiento del alcoholismo. Además, los voluntarios compartieron sus propias experiencias y vivencias, aportando un enfoque humano y cercano para sensibilizar a quienes se acercaron.

Un problema con impacto social y sanitario

El alcoholismo sigue siendo una de las principales adicciones en España, con un impacto significativo en la salud pública y la economía. Desde ARCHI se hace hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la prevención, especialmente entre los jóvenes, quienes representan un sector vulnerable al consumo de esta sustancia.

La asociación recordó que el consumo abusivo de alcohol no sólo acarrea consecuencias médicas como enfermedades hepáticas o cardiovasculares, sino que también está relacionado con problemas familiares, accidentes de tráfico y dificultades laborales.

ARCHI reiteró su compromiso de seguir trabajando en Chiclana para ofrecer apoyo y tratamiento a las personas afectadas por el alcoholismo, así como para prevenir nuevas adicciones. Asimismo, la entidad destacó la importancia de que jornadas como el Día Mundial sin Alcohol sirvan para iniciar diálogos que reduzcan el estigma asociado a esta enfermedad y promuevan una vida saludable y libre de dependencias.

“El alcohol no define quién eres. Hoy es un buen día para probar tu libertad”, concluyeron desde la asociación.