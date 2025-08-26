Aprobado el reglamento para la declaración de la situación de riesgo de menores en Chiclana

El Pleno ordinario del mes de agosto celebrado hoy aprobó por unanimidad las propuestas para la adhesión de Chiclana a la Red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, así como el reglamento municipal regulador del procedimiento para la declaración administrativa de la situación de riesgo de menores en el municipio.

En lo que a este último punto se refiere, el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, explicó que se trata de la aprobación inicial de un reglamento para dar cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica Integral para la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. “Se nos pide desarrollar actuaciones de sensibilización, detección precoz, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia”, especificó el edil.

Además, subrayó que este reglamento nace para dar respuesta a lo establecido en el artículo 23 de la norma andaluza al respecto, en la que se indica que las entidades locales son los órganos competentes para esta intervención, detección y valoración.

Con respecto a la propuesta para la adhesión de Chiclana a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud, la delegada responsable, María José Batista, señaló que se trata de una oportunidad excepcional de reafirmar “el compromiso del municipio con una parte fundamental de la sociedad como son los mayores”, destacando que hará que Chiclana se posiciones como un municipio preparado para el futuro, “de cara a cubrir todas las necesidades de este sector de la ciudadanía”.

Esta iniciativa significa el compromiso para mejorar y crear entornos “para que las personas mayores puedan prosperar, participar y sentirse valoradas”, explicó la delegada, destacando que esta aprobación es una muestra del interés “de este Gobierno municipal por el bienestar de toda la ciudadanía y la apuesta por la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y más cohesionada”.

Además, en esta sesión plenaria también salió adelante un procedimiento de revisión de oficio de resoluciones definitivas dictadas en procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, así como un procedimiento sancionador tramitado también en materia de Urbanismo. También se procedió a la aprobación de la designación nominal de representante en la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.