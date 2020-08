El Consistorio pone en marcha una nueva aplicación móvil de servicio al ciudadano

Los delegados municipales de Medio Ambiente, Tráfico y Obras, Roberto Palmero, José Manuel Vera y Mª Ángeles Martínez, respectivamente, han presentado recientemente la nueva aplicación móvil ‘Mejora Chiclana’, que desde esta semana sustituye a la aplicación ‘Línea Verde’, que dejará de funcionar a partir de hoy lunes 31 de agosto.

“Hace varios meses se ampliaron las incidencias, además de las relacionadas con Medio Ambiente y Chiclana Natural, en la aplicación Línea Verde con el objetivo de tratar de mejorar la situación de la ciudad. Una medida que ha tenido un gran éxito de participación”, ha indicado Roberto Palmero, quien ha explicado que, “visto que la licitación finalizaba este año, hemos dado una vuelta más de tuerca y hemos puesto en marcha esta nueva aplicación, que comenzará a funcionar para dispositivos Android desde este lunes y para los iOS un par de días después”.

“Estamos hablando de una APP mucho más completa que Línea Verde, ya que no solo incluye el apartado de incidencias de las distintas delegaciones municipales, que es muy fácil de utilizar, sino que también hay una serie de apartados como el Perfil del Contratante, ventanilla virtual, enlaces a la página web, al Portal de Transparencia o la APP Playas Chiclana, las noticias más destacadas de Chiclana, así como un apartado en el que no solo podemos ver las incidencias que nosotros hemos abierto, sino también las del resto de las personas”, ha recalcado el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, quien ha añadido que “así la ciudadanía puede conocer el estado de las distintas incidencias”. “Por tanto, se trata de un avance gigantesco, tanto en la transparencia como en las facilidades a los ciudadanos”, ha incidido Palmero, quien ha aclarado que “esta nueva APP es exclusiva del Ayuntamiento de Chiclana, por lo que, en caso de cambio de empresa que la desarrolle, esto no afectará a la aplicación”.

Por su parte, el delegado municipal de Tráfico ha indicado que “es una herramienta fundamental, ya que acercamos la administración a los ciudadanos, que hacen uso de los teléfonos móviles durante mucho tiempo, y se da un paso más en la co-gobernanza, ya que los asuntos de la ciudad son de todos”. “Además, en la administración tenemos varias fuentes de información, ya sea por whatsapp, teléfono, correo electrónico o redes sociales, llegando a duplicarse la información, por lo que es importante canalizar toda esa información de forma directa y ágil a través de esta aplicación”, ha expresado Vera, quien ha añadido que “solo así se podrá actuar en el menor tiempo posible”.

Finalmente, Mª Ángeles Martínez ha recalcado que “sabemos que al principio estas herramientas telemáticas cuestan trabajo, pero no hay que tener miedo porque el funcionamiento de la nueva aplicación es prácticamente el mismo que el de la anterior”, animando a la ciudadanía a “hacer uso de esta APP sin menoscabo de que pueda seguir dirigiéndose directamente a los concejales a través de otros medios”.