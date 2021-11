Una pintura de Manuel Cano servirá para conmemorar el 325 aniversario del Cristo de la Piedra de Chiclana

La Iglesia de San Telmo de Chiclana ha acogido en la mañana de este viernes el acto de presentación de una de las primeras iniciativas de cuantas se enmarcan dentro de la conmemoración del 325 aniversario de la creación de la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, el Cristo de la Piedra, que se celebrará a lo largo del próximo 2022 y principios de 2023. De esta forma, ha sido el propio alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha presidido una cita que ha servido para presentar al pintor encargado de realizar el cuadro de la citada imagen con motivo de dicha conmemoración, el artista chiclanero Manuel Cano.

El encuentro ha contado además con la presencia del teniente de alcalde Francisco José Salado, el hermano mayor de la Cofradía de Humildad y Paciencia, Juan Diego Sánchez, y el presidente de la comisión del 325 aniversario del Cristo de la Piedra, José Manuel Lechuga. Cabe destacar, a este respecto, que la presentación de la obra pictórica por parte del artista chiclanero se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre, en un acto que servirá también para dar el pistoletazo de salida a la conmemoración con la presentación del programa completo de actividades.

Así, durante la cita celebrada este viernes, el regidor chiclanero ha explicado que se trata de una conmemoración de un aniversario importante, “y por ello queríamos que quedara una buena obra gráfica de esta efeméride. Pensamos que un cuadro del Cristo de la Piedra tenía que pintarlo Manolo Cano, siendo una gran elección. Ha expuesto varias veces en la Casa de Cultura, es un pintor que maneja el pincel con mucha suavidad y que tiene una gran habilidad con las tonalidades, con penetraciones intensas y relajadas para una imagen como ésta. Va a ser una obra muy especial, va a impactar y será sufragada a través de los acuerdos que el Ayuntamiento tiene con Cemabasa”.

Asimismo, también ha manifestado que “la obra será expuesta donde la hermandad crea conveniente, estando a la disposición de aquel que considere que vaya a desarrollar alguna exposición acorde con lo que la misma supone. La intención es que pueda ser depositada de forma permanente en la sede el Centro Cofrade, que es un edificio recuperado para este ámbito y que en la actualidad tiene, sobre todo, funciones de almacén y despachos, pero que pretendemos que también pase a contar con un carácter expositivo y visitable, a través de obras, por ejemplo, como la que hoy estamos anunciando".

Por su parte, el autor del cuadro, Manuel Cano, ha agradecido que pensaran en él para la realización de esta obra. “Estoy muy entusiasmado con el encargo, ya que es una obra que me emociona muchísimo porque desde niño este Cristo me atraía mucho por sus características y policromía", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que "desde el primer contacto que tuve con la imagen para realizar el cuadro me impactó, porque cambia mucho según sea el lugar y la luz en la que se encuentre. Es un reto para mí en el que me planteé hacer una versión moderna, pero finalmente opté por los materiales y el sistema del Barroco del siglo XVII, en el que me estoy divirtiendo y sintiendo muy cómodo".

Por su parte, Juan Diego Sánchez y José Manuel Lechuga han agradecido el apoyo y la implicación del Ayuntamiento desde un principio en esta conmemoración, así como el compromiso adquirido y la disponibilidad mostrada por el pintor para la realización de la obra. “El objetivo de todos los actos que se están organizando como parte de este aniversario es que se implique a toda la ciudadanía, no solo a los cofrades, ya que se trata de una imagen que forma parte del patrimonio cultural y artístico de la ciudad y como tal debemos resaltar tanto su valor como su importancia en la localidad", ha destacado Lechuga, al tiempo que ha anunciado que "estamos preparando eventos y actos relacionados con diversos ámbitos, y en los que vamos a contar con la colaboración de entidades y colectivos locales como el Ateneo o la asociación ODA, entre otros".