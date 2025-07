'All Night Long' con Lionel Richie, este sábado en Concert Music Festival

En la noche de mañana sábado, en el corazón de Sancti Petri, aterriza una leyenda con nombre propio. Una voz que ha acompañado despedidas, bailes lentos y despertares en medio mundo. Llega Lionel Richie, y con él, medio siglo de canciones que ya no pertenecen solo a él, sino a la memoria colectiva de generaciones.

El artista estadounidense actúa en Concert Music Festival con su espectáculo Say Hello to the Hits, un recorrido por los momentos más brillantes de una carrera que comenzó en los años 70 y nunca perdió el ritmo. Desde los Commodores hasta sus inolvidables baladas en solitario, Richie ha sabido reinventarse sin dejar de ser fiel a sí mismo.

Solo se necesitan los primeros acordes para reconocerle. El ganador de Oscars, Globos de Oro y Grammys, que tiene más de 125 millones de discos vendidos, Richie, no necesita presentación. Pero sí merece celebración. A sus 76 años, sigue sobre los escenarios con la misma elegancia con la que se adueñó del pop, el soul y el R&B.

Chiclana es una de las cinco ciudades españolas elegidas para esta gira internacional que arrancó en mayo y que lo llevará por 15 países. Tras su paso por Murcia el 23 de julio, hoy le toca al público andaluz dejarse llevar por los clásicos: Hello, Easy, Say You, Say Me o All Night Long— “Toda la noche”, una promesa y también una advertencia.

Lionel Richie no canta solo canciones. Trae recuerdos, imágenes, primeras veces. Y este fin de semana, bajo el cielo de la costa gaditana, promete una fiesta de emociones que cruzará edades, idiomas y nostalgias.

En el público, se espera ver a todas las generaciones: desde abuelos hasta hijos que crecieron con sus padres cantando Stuck on You en el coche, y jóvenes que lo descubrieron por TikTok o por aquel We Are the World que aún resuena en causas humanitarias. Porque Richie no pertenece a una época: pertenece a la gente. Y si algo ha demostrado el artista norteamericano, es que algunas voces no se apagan, solo encuentran nuevos escenarios.